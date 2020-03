Abel Nazario continuará con su candidatura independiente pese a ser encontrado culpable por Tribunal Federal

Con un segundo juicio en su contra aún pendiente, el ex alcalde de Yauco y senador, Abel Nazario, afirmó esta mañana que no ha renunciado a su candidatura independiente porque el proceso bajo el que es acusado no ha terminado.

"Si al final del camino llega agosto y la situación es adversa, pues haré una carta forma a la Comisión Estatal de elecciones desistiendo a la candidatura", dijo Nazario en entrevista radial con Radio Isla.

Por otro lado, el ex alcalde afirmó que estaría presentando su renuncia al Senado de Puerto Rico mañana pues este estaba cerrado.

"Una vez abra el Senado presentaré la renuncia tal como había anunciado desde antes de que un jurado me encontrara culpable", continuó.

Nazario dijo que no ha empezado su campaña electoral y que por lo tanto no ha recogido dinero para esta. "Ni hemos comenzado ni comenzaremos hasta tanto pase el proceso", aseguró.

El senador también aseguró ser una persona honesta, que está "totalmente tranquilo" y que respeta la decisión del jurado.

Culpable en 28 de los 34 cargos en su contra, así lo declaró el Tribunal Federal en un esquema de documentos falsos y fraude electrónico. La sentencia fue pautada para el 20 de julio.

Finalmente, Nazario permanecerá libre bajo fianza hasta que concluya el segundo juicio en su contra.