Republicano Rand Paul se convierte en primer senador de Estados Unidos en dar positivo a COVID-19

El senador republicano Rand Paul informó el domingo que tiene el coronavirus, siendo el primer miembro de la cámara alta estadounidense en padecer la enfermedad.

Paul, senador por Kentucky, informó vía Twitter que se siente bien y que está en cuarentena.

Paul, médico de profesión, indicó que no tiene síntomas y que se sometió a la prueba sólo por precaución debido a que suele viajar y presentarse en público. Aclaró que hasta donde sabe, no ha tenido contacto alguno con una persona infectada.

Dos miembros de la Cámara de Representantes, Mario Diaz Balart (Florida) y Ben McAdams (Utah), han dado positivo.

El Senado estaba en sesión el domingo, negociando una respuesta oficial a la pandemia.

Senator Rand Paul has tested positive for COVID-19. He is feeling fine and is in quarantine. He is asymptomatic and was tested out of an abundance of caution due to his extensive travel and events. He was not aware of any direct contact with any infected person.

— Senator Rand Paul (@RandPaul) March 22, 2020