Representantes solicitan enmendar Orden Ejecutiva para permitir venta de materiales escolares

Las representantes Maricarmen Mas Rodríguez y Yashira Lebrón Rodríguez solicitaron este domingo, a la Gobernadora enmendar la Orden Ejecutiva 23-2020 para permitir la venta de materiales escolares y de oficina, incluyendo computadores e impresoras, ante la realidad de que miles de estudiantes se encuentran tomando clases en sus hogares de manera remota para mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

“Existe una nueva realidad, provisional, en Puerto Rico y esa se centra en el trabajo remoto, así como en brindar clases a nuestros niños en sus hogares mediante computadoras. Ante esto, muchos padres necesitan adquirir materiales escolares como papel, lápices, crayolas, impresoras, tintas para las mismas, y hasta computadoras, entre otros. Siguiendo las directrices de la Orden Ejecutiva, los comercios no se encuentran despachando este tipo de mercancía actualmente, lo que limita la eficiencia del trabajo y las clases remotas. Por eso hacemos un llamado a la Gobernadora para que permita estas compras”, comentó Mas Rodríguez, quien representa el Distrito #19 de Mayagüez y San Germán.

Lebrón Rodríguez, quien preside la Comisión de Asuntos del Consumidor en la Cámara, se hizo eco del pedido de su homóloga.

“Esta es una situación muy fluida, que cambia constantemente y tenemos que estar preparados para ayudar en todo momento. Un área que se necesita flexibilizar es la de la compra de materiales escolares. Mucha gente me ha llamado que no pueden hacer proyectos escolares con sus hijos porque no tienen impresoras, o profesionales que no pueden completar sus trabajos por falta de computadoras u otros equipos de oficina. Es hora de modificar la orden para permitir la compra de estos artículos ante la nueva realidad que vivimos”, sostuvo la legisladora por el Distrito #8 de Bayamón.

“Maestros y patronos también están afectados por la falta de materiales. N hubo tiempo, por la razón de la emergencia, de preparase adecuadamente para estas dos semanas de aislamiento y trabajo remoto. Es momento de mirar en alternativas viables para flexibilizar la Orden y dejar que nuestros niños tengan los materiales necesarios para hacer sus trabajos. Ya los estamos colocando en posiciones difíciles, no debemos añadir más”, agregó Mas Rodríguez.