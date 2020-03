Gobierno federal autoriza que Puerto Rico adquiera suministros médicos en mercado internacional y sea reembolsado

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), acogió la petición de agregar al "Buy American Act" que está incorporada a la Ley Stafford, a Puerto Rico como una de las jurisdicciones que podrá comprar suministros médicos y pruebas fuera de Estados Unidos para atender la emergencia del coronavirus. También se recibirán reembolsos por estas compras.

BREAKING: The United States government, thru @FEMA , puts it in writing: Puerto Rico, Washington DC, the US Virgin Islands & American Samoa can purchase necessary medical supplies from foreign sources and get reimbursed for it like every state in the union. pic.twitter.com/LnpbWmpall

La nueva declaración lee que "si el Distrito de Columbia, Puerto Rico, Samoa americana o las Islas Vírgenes Américanas determinan que no pueden adquirir productos médicos y equipos de fuentes domesticas por falta de disponibilidad o precios irrazonables, pueden trabajar para asegurarlas de fuentes extrangeras. FEMA trabajará con estas aplicaciones para asegurar que los documentos de su petición de reembolso reflejan apropiadamente la razón por la que no pudieron seguir el 'Buy American Act"".

La puertorriqueña y candidata al Congreso de Estados Unidos, Melissa Mark-Viverito, aseguró que la administración del presidente Donald Trump ha descartado las necesidades de Puerto Rico, y que no se haya tenido en consideración incluir a la Isla en la primera versión de la Ley, es el problema principal. Según Mark-Viverito, esto crea distracción y ansiedad en tiempos de crisis.

Why it even has to get to this point is the issue. The consistency with which this admin dismisses needs of Puerto Rico, the other territories defies reason. Creates unnecessary anxiety & distraction in times of crisis. Hard to believe its anything other than intentional. https://t.co/alRVssUHrZ

— Melissa Mark-Viverito (@MMViverito) March 22, 2020