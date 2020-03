CDC de EE.UU admite haber diagnosticado erróneamente a pacientes con coronavirus

El Centro para el Contro y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) admitió haber diagnosticado erróneamente algunos pacientes con #COVID_19, esto según un tweet de Lijian Zhao, un político chino y actual subdirector del Departamento de Información del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según Zhao, varias personas fueron diagnosticadas con gripe en vez de COVID-19 durante la temporada de gripe del 2019.

US CDC admitted some #COVID19 patients were misdiagnosed as flu during 2019 flu season. 34 million infected & 20000 died. If #COVID19 began last September, & US has been lack of testing ability, how many would have been infected? US should find out when patient zero appeared.

