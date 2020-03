Canciller alemana Ángela Merkel en cuarentena luego de que su doctor diera positivo a coronavirus

La canciller de Alemania, Ángela Merkel, tuvo que ponerse en cuarentena este domingo luego de que su doctor, con quien se había visto para que le diera una vacuna, fuera diagnosticado con coronavirus.

"Después de su aparición en la prensa hoy, la Canciller fue informada de que un médico que le había vacunado un profiláctico neumocócico el viernes por la tarde ahora ha dado positivo para el coronavirus. La Canciller decidió ponerse en cuarentena su casa inmediatamente. Se harán pruebas regularmente en los próximos días, porque una prueba aún no sería totalmente significativa. La Canciller también llevará a cabo sus negocios oficiales fuera de la cuarentena doméstica", lee el comunicado publicado por el gobierno alemán.

Merkel tiene 65 años.

BREAKING: German Chancellor Angela Merkel in quarantine after doctor who gave her a vaccine tests positive for coronavirus. https://t.co/SCYvSwpXyN

— The Associated Press (@AP) March 22, 2020