Muy pocos pasajeros están entrando a Puerto Rico

El CEO de Aerostar Airport Holdings, operador del aeropuerto Luis Muñoz Marín, Jorge Hernández, advirtió sobre una baja dramática de llegadas de pasajeros a Puerto Rico.

“La industria en general se ha visto bien afectada y según se van implementando medidas de control, toques de queda… el flujo de personas que necesitan viajar va ir disminuyendo. Solamente (ayer viernes) entraron a Puerto Rico 2,900 personas, lo que representa un 80% menos de lo normal para un viernes”, explicó Hernández en medio de la presentación de la nueva tecnología termográfica implementada en el aeropuerto para rastrear temperatura al 100% de los pasajeros que entran a la isla.

En su mayoría las personas están llegando son locales regresando a casa, precisó. “Hoy (sábado) se espera que lleguen menos y así sucesivamente”, consideró.

“Quiero ser académico porque en esencia si no hay demanda de vuelos, las mismas líneas áreas van ir haciendo sus ajustes y no es rentable mantener un servicio cuando no tienes pasajeros. Casi todas las líneas aéreas han anunciado que van hacer recortes. Los recortes serán significativos porque a nivel de industria se ha visto una baja dramática”, expuso.

Por otro lado, Hernández reiteró que en los terminales del aeropuerto de San Juan se han reforzados las medidas de higiene y seguridad, atendiendo a la crisis mundial por la propagación del virus Covid-19.

El Departamento de Salud de Puerto Rico informó el sábado la primera muerte asociada con la pandemia.

