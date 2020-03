Exigen al Presidente de UPR que atienda preocupaciones de estudiantes tras cancelación de clases presenciales

Los representantes estudiantiles Jorge Rivera Velázquez y Josué Rodríguez Cintrón plantearon el sábado una serie de preocupaciones que han surgido entre miembros de la comunidad universitaria tras la cancelación de las clases presenciales en la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Por un lado, hay estudiantes que no tienen los recursos (internet o dispositivos electrónicos) para tomar sus cursos, otros no tienen un techo seguro por lo que no pueden desalojar las residencias estudiantiles porque no tienen a donde ir durante esta emergencia.

De la misma manera, “representa un reto el método de calificaciones, por lo que, se ha recomendado el sistema “pass/fail”, para que el aprovechamiento académico de nuestros estudiantes no se perjudique”, sostuvo Rivera Velázquez.

También, recomendaron que se ofrezca ayuda económica adicional a nuestros estudiantes como lo han hecho universidades en los Estados Unidos.

Muchos de los estudiantes tienen más de un trabajo, al cual no han podido presentarse, por lo tanto, sus ingresos se han visto reducidos significativamente.

“Se tiene que considerar que el cambio abrupto de clases presenciales a completamente en línea, es retante para quienes prefieren un método de enseñanza más artesanal”, puntualizó Rodríguez Cintrón.

“Como representantes estudiantiles hemos emitido varias recomendaciones y comunicados al Presidente para que establezca e informe a la comunidad universitaria como se van a trabajar dichos asuntos. Hasta el momento no hemos recibido una respuesta oficial de su parte, más allá de un se está analizando. Queremos señalar y recalcar que la administración no puede seguir postergando esta toma de decisiones, pues son los estudiantes los más perjudicados. Ante esto, esperamos una pronta respuesta pues la situación amerita acciones inmediatas”, puntualizaron.

Te recomendamos este video: