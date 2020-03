Estudiantes UPR preocupados de la respuesta de la Universidad ante el Covid-19

Representantes estudiantiles ante la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se expresaron preocupados ante la respuesta que ha dado la institución a la emergencia de la pandemia mundial del Covid-19.

En un comunicado de prensa, ambos representantes establecen que el presidente, Jorge Haddock, a través de un comunicado escrito canceló las clases presenciales en todos los recintos del sistema desde el 16 de marzo hasta el 23 de marzo. Esto, para brindar un espacio a que los docentes a nivel sistémico preparen sus cursos de presenciales a cursos en línea.

“No obstante, hemos canalizado muchas preocupaciones de estudiantes que no tienen los recursos (internet o dispositivos electrónicos) para tomar sus cursos; estudiantes que no tienen un techo seguro, como los estudiantes en las residencias universitarias que no pueden desalojar porque no tienen a donde ir durante esta emergencia”, señala el comunicado de los alumnos.

De la misma manera, “representa un reto el método de calificaciones, por lo que, se ha recomendado el sistema “pass/fail” para que el aprovechamiento académico de nuestros estudiantes (acogerse voluntariamente) no se perjudique”, sostuvo Jorge Rivera, representante estudiantil graduado.

También, se le recomendó ofrecer ayuda económica adicional a nuestros estudiantes como lo han hecho universidades en los Estados Unidos.

Muchos de los estudiantes tienen más de un trabajo al cual no pueden presentarse, por lo tanto, sus ingresos se han visto reducidos significativamente, establecieron.

“Se tiene que considerar que el cambio abrupto de clases presenciales a completamente en línea, es retante para quienes prefieren un método de enseñanza más artesanal”, puntualizó Josué Rodríguez, representante subgraduado.

Explicaron que como representantes estudiantiles han emitido un varias recomendaciones y comunicados al presidente para que establezca e informe a la comunidad universitaria como se van a trabajar dichos asuntos.

“Hasta el momento no hemos recibido una respuesta oficial de su parte, más allá de un se está analizando. Queremos señalar y recalcar que la administración no puede seguir postergando esta toma de decisiones, pues son los estudiantes los más perjudicados. Ante esto, esperamos una pronta respuesta por, pues la situación amerita acciones inmediatas”, declararon.

Ante esto, los Representantes Estudiantiles ante la Junta de Gobierno, le exigieron al presidente que emita directrices uniformes y claras inmediatamente en beneficio de los estudiantes. Estas exigencias van a la par con lo que estudiantes en los Estados Unidos han exigido a sus universidades por la forma en que han respondido ante la emergencia.