Todos piden regreso de industria farmacéutica

La emergencia causada en Puerto Rico por el coronavirus ha generado el pedido, prácticamente unánime, de múltiples sectores al Gobierno federal para que se impulse la industria farmacéutica en la isla.

La comisionada residente en Washington, Jennifer González, aseguró que la propuesta no se trata de revivir la 936 como pareció sugerir en días recientes el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá. “Aquel que piense que aquí se le van a dar créditos a las compañías foráneas para establecer ese tipo de operación se equivoca. Aquí lo que se está hablando es que se manufacturen como territorio americano doméstico, no como si fuéramos un país extranjero”, aseguró en entrevista con Metro.

La funcionaria dijo que ha hablado con representantes de esa industria y están de acuerdo que la isla debe establecer operaciones como territorio doméstico.

Esfuerzos separados

Mientras, la Junta de Control Fiscal (JCF) realizó una petición al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Mitchell McConnell, líder de la mayoría en el Senado, y a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, a fin de iniciar la discusión sobre más incentivos a farmacéuticas en la isla.

“Puerto Rico tiene una larga trayectoria como uno de los principales centros de manufactura para productos farmacéuticos y médicos… La infraestructura física, el capital humano y los procesos reglamentarios ya se han establecido y están bien posicionados”, indicó en la misiva José Carrión, presidente de la JCF.

Recordó que, de acuerdo con el FDA, un 8 % de los gastos farmacéuticos por parte de estadounidenses es para la compra de productos que se manufacturan en Puerto Rico.

Carta a la gobernadora

La gobernadora Wanda Vázquez solicitó, por separado, a Trump incluir la isla en el paquete de estímulo tras la emergencia del coronavirus, a la vez que también abogó por el impulso de la industria farmacéutica local.

Vázquez aseguró que Puerto Rico puede servir como base de fabricación durante estos tiempos de mayor preocupación por la salud pública. La carta describe varias soluciones para las necesidades farmacéuticas actuales de Estados Unidos, al tiempo que insta a incluirlas en el próximo suplemento de emergencia.

Industriales dicen estar listos para producir

La Asociación de Industriales de Puerto Rico dijo estar lista para atender la emergencia de salud en el área de productos farmacéuticos.

“Nuestra manufactura es resiliente y capaz de ajustarse al cambio y de añadir líneas de producción a corto y mediano plazo, no solo en el sector de salud, sino en otros sectores que pueden adaptarse para atender las necesidades de productos como lo han demostrado empresas como Serrallés, manufacturando alcohol etílico para hospitales en lugar de ron. Estamos seguros que nuestra industria textil puede moverse rápidamente a suplir la necesidad de mascarillas y batas de hospitales”, indicó en una comunicación escrita Carlos M. Rodríguez, presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico.

La economista Martha Quiñones advirtió que el éxito de un potencial regreso de las farmacéuticas dependerá de la negociación que logre el Gobierno con las compañías.

“El impacto podría ser positivo, pero nosotros tenemos que aprender a negociar con esas empresas para exigirles, por ejemplo, que se desarrollen los eslabones con más empresas que desarrollen productos en Puerto Rico, que hagan investigación y desarrollo aquí, de manera que ellas no tengan la intención de irse nuevamente”, dijo la experta a Metro.

De igual forma, el economista José Alameda mencionó que la medida no tendría un impacto económico real en la isla si se lleva a cabo por un periodo corto. “Una ley no puede ser para un año o dos. Los números no dan para mover actividad económica”, precisó Alameda.