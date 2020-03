Ciencias Forenses realiza segunda prueba de coronavirus

El Negociado de Ciencias Forenses realiza otra prueba a un cadáver para conocer si la causa de la muerte se debe al coronavirus COVID-19, ya que no se la había efectuado la misma.

La persona, que no se ofreció detalles ni del sexo o su edad, estuvo hospitalizada y fue dado de alta, falleciendo en el hogar.

Según explicó la comisionada de Ciencias Forense, María Conte, la misma había sido diagnosticada por un problema respiratorio no asociado al coronavirus.

Sin embargo, indicó que de parte del Departamento de Salud se refirió a Forense para hacer la prueba del virus al cadáver, y así salir de cualquier duda.

Al igual que el que se trabajó por parte de este negociado en el día de ayer, este nuevo caso también es del área metropolitana.

Conte en aislamiento

La comisionada le confirmó a Metro que se encuentra en aislamiento esperado que lleguen los resultados de la prueba que realizó al fallecido con síntomas de COVID-19 en el día de ayer.

Además de Conte, otros dos empleados que se ofrecieron a trabajar el proceso junto a la funcionaria, también se encuentran aislados esperando por el análisis de la prueba.

Conte indicó que espera que los resultados estén entre hoy o mañana.

Sobre la persona encargada en el proceso para realizar la prueba en el día de hoy, la empleada no identificada tenía en agenda un compromiso que estaría fuera por unos días por lo que se aprovechó para que una vez termine el proceso se ponga en aislamiento también.

