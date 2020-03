Presentan medida para convertir a trabajadores T-1 en empleados regulares

La representante por el Distrito #19 de Mayagüez y San Germán, Maricarmen Mas Rodríguez, anunció la radicación de una medida que ordena al secretario del Departamento de Educación a transferir a los Asistentes de Servicios Especiales al Estudiante, conocidos como Trabajadores 1 (T-1), a la Secretaría Asociada de Educación Especial y los convierta en empleados regulares de dicho departamento.

“Tenemos que hacer justicia a estos trabajadores que tanto luchan por mejorar la calidad de la educación que reciben los niños de la corriente de educación especial. Esta Resolución Conjunta que radicamos en la mañana de hoy les hace justicia a estos extraordinarios servidores públicos en estos momentos de crisis mundial por la propagación del COVID-19”, comentó Mas Rodríguez mediante un parte de prensa.

Piden intervención de la gobernadora para pagar a Trabajadores T1 "Los T-1 son los únicos empleados del Departamento de Educación que no cobraron en el receso por los sismos de enero", dijo Emilio Carlo

Los Trabajadores 1 (T-1), son aquellos funcionarios del Departamento de Educación que se desempeñan atendiendo las necesidades particulares de los estudiantes a los que se le determinan tal elegibilidad. Estos están a cargo de colaborar con la seguridad, salud y educación del estudiante o los estudiantes asignados. También colaboran con el plan de trabajo que está llevando a cabo el maestro regular o el maestro de educación especial. Existen T-1 ubicados en salones para servicios al grupo y los individuales para un estudiante en particular.

Según datos de la Secretaría Asociada de Educación Especial, actualmente existen unos 460 T-1 a través de los programas de remedio provisional. Otros 3,558 por contratos de servicios profesionales directos y unos 2,116 regulares.

“Los T-1 ejercen un función indispensable para el bienestar personal y académico de los estudiantes de educación especial. Las tareas que estos funcionarios ejercen son amplias, e incluyen realizar un sinnúmero de labores que trastocan todo el diario vivir del estudiante con discapacidad. A pesar de todo esto, actualmente los T-1 no son empleados regulares del Departamento. Estos se desempeñan como contratistas de la Oficina Secretarial de Procedimientos de Querellas y Remedio Provisional, y por lo tanto no están sujetos a las garantías de un sueldo fijo ni a los beneficios como días por vacaciones, enfermedad y maternidad/paternidad, entre otros. Peor aún, en momentos de emergencias nacionales, como los que hemos vivido recientemente tras el embate del huracán María, los terremotos y ahora con la pandemia del coronavirus, estos funcionarios se quedan sin horas de trabajo y no cobran”, agregó la también presidenta de la Comisión para el Desarrollo Integrado de la Región Oeste.

La resolución ordena, además, al titular de Educación a adoptar la reglamentación necesaria para cumplir con los propósitos de la medida dentro de un término no mayor de 90 días contados a partir de su vigencia.