Departamento de Estado de EE.UU. pide a los viajeros estadounidenses que regresen de inmediato

El Departamento de Estado de EE.UU emitió hoy una alerta nivel cuatro donde aconseja a los ciudadanos estadounidenses que eviten los viajes internacionales debido a la pandemia del coronavirus.

Asimismo, la agencia federal, instó a los ciudadanos estadounidenses que viven en los Estados Unidos, que se encuentran fuera de la nación a hacer los arreglos para que regresen de inmediato.

Travel Advisory: Level 4 – The Department of State advises U.S. citizens to avoid all international travel due to the global impact of #COVID19. In countries where commercial departure options remain available, U.S. citizens who live in the US should arrange for immediate return. pic.twitter.com/MydSzFffYd

— Travel – State Dept (@TravelGov) March 19, 2020