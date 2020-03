Crece el número de jóvenes adultos hospitalizados por coronavirus

Los nuevos datos de la CDC arrojó que hay un gran porcentaje de jóvenes adultos hospitalizados por el coronavirus en Estados Unidos.

El Washington Post reseñó, que ante los primeros datos de China, que indicaban que el virus podría enfermar gravemente o matar a adultos mayores o ancianos, pero no así a los jóvenes, esta población continúo exponiéndose sin tomar las medidas de prevención que sugirió el gobierno.

El medio menciona que un análisis de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de casos en EE. UU. publicado el miércoles muestra que el 38 por ciento de los afectados que muestran síntomas serio lo suficiente como para ser hospitalizados eran menores de 55 años.

Por su parte, el funcionario del Ministerio de Salud francés, Jérome Salomon, informó que la mitad de los casi 500 pacientes con coronavirus tratados en unidades de cuidados intensivos en París, son personas menores de 65 años.

Según el periódico, en esta línea, la coordinadora de respuesta del grupo de trabajo sobre coronavirus de EEUU, advirtió en conferencia de prensa en Casa Blanca, a las generaciones más jóvenes por no tomar el virus en serio sobre el "número desproporcionado de infecciones entre ese grupo". Mientras, el presidente Donald Trump coincidió y dijo "no queremos que se reúnan, y veo que se reúnen, incluso en playas y restaurantes, gente joven. No se dan cuenta, y se sienten invencibles ".

De acuerdo con el informe de los CDC, no especifican si los pacientes más jóvenes tenían afecciones previas que los hagan más vulnerables para contraer el virus.