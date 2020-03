Presidente de la Cámara cuestiona desempeño de la epidemióloga del Estado

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez, cuestionó la labor de la epidemióloga del estado Carmen Deseda.

El presidente cameral se une a las voces que han criticado la labor de la pediatra de profesión por su distanciamiento en medio de la emergencia del coronavirus COVID-19 en Puerto Rico.

"No, no. No estoy conforme con el desempeño de Carmen Deseda", expresó el líder cameral en entrevista radial (Radio Isla 1320am).

Sin embargo, Méndez no solicitó la renuncia de la funcionaria para dejar el futuro laboral de la misma en manos de la secretaria interina de Salud, Concepción Longo de Quiñones.

El presidente de la comisión de Salud de la Cámara de Representantes, Juan Oscar Morales, si había solicitado la salida de la epidemióloga por su inconformidad en el trabajo realizado.

