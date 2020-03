Se han recibido 627 llamadas de consulta, pero solo se han aprobado 37 pruebas de COVID-19

A pesar de que se han recibido alrededor de 627 llamadas de consulta, el Departamento de Salud ha aprobado realizar la prueba de COVID-19 (coronavirus) a 37 personas en Puerto Rico.

“Yo lo comprendo y la preocupación es genuina de que los médicos quieran hacer más pruebas. Sin embargo, lo que se ha establecido como requisito es que no se le van a hacer las pruebas a todo aquel que tenga uno o dos síntomas. El que tenga los tres síntomas es el que si requiere que se le haga una prueba”, dijo el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Osvaldo Soto en la primera conferencia de prensa virtual del Gobierno de Puerto Rico.

“Pero realmente, hacerle una prueba a una persona que tenga un síntoma o dos de lo que los expertos han dicho, pues realmente claro, le va a dar paz y tranquilidad a la persona o a los familiares de que descarte el COVID-19. Eso se puede atender con cuando los laboratorios privados Borinquen, Toledo y Quest Diagnostics tengan disponibles para hacer las pruebas en Puerto Rico. Que las personas y los médicos puedan ir de manera directa y pagar de su bolsillo hacerse la prueba”, añadió.

A preguntas de cómo pueden garantizar que en este momento no exista una transmisión comunitaria del virus, la doctora Jessica Cabrera, encargada de la división de Bioseguridad del Departamento de Salud expresó que: “la respuesta sería que ahora mismo en Puerto Rico no hay transmisión comunitaria. El plan detalla cuales son las acciones en cada nivel. Ahora nos encontramos en un nivel 2. Como en Puerto Rico ahora mismo no hay transmisión comunitaria, por eso es que mantenemos los tres criterios”.

A la persona se le pregunta si tiene los tres síntomas de: tos seca, dificultad respiratoria y fiebre. A esto se le suma el criterio de viaje. En el cual el paciente contesta si viajó a uno de los lugares identificados con casos de COVID-19 o si estuvo en contacto con una persona que haya viajado a uno de esos sitios.

“Ese tipo de pregunta están puestas en un formulario que se requiere por el CDC (Centro de Control de Enfermedades) y hay que preguntarlas. Lo que hemos dicho es que el Estado tiene que cumplir con todos estos criterios para hacer la prueba”, mencionó.

De las 37 pruebas que se han aprobado, 13 resultaron negativas, 5 positivas y 19 están pendientes de resultado.

La doctora Cabrera expresó que el laboratorio de Salud Pública actualmente puede procesar 50 pruebas por día. De ser necesario, pueden aumentar la capacidad a 100.

