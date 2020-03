Personas que trabajan por su cuenta podrán acceder a estas ayudas federales

El portavoz alterno de la mayoría en la Cámara de Representante, Urayoán Hernández Alvarado, exhortó a los profesionales que trabajan por cuenta propia a acogerse a los beneficios brindados por el Servicio de Rentas Internas Federal, IRS, por sus siglas en inglés, para mitigar el impacto económico del COVID-19, comúnmente conocido como el coronavirus.

“Sabemos que existe gran ansiedad en nuestra gente ante el impacto del coronavirus en la actividad económica de Puerto Rico. Muchos profesionales, como abogados e ingenieros no pueden laborar estas dos semanas y verán una reducción marcada en sus ingresos. Ante este panorama, el Secretario del Tesoro federal, Steven Mnuchin, ha declarado que toda persona con deuda al IRS, que no exceda el millón de dólares, no tendrá que remitir pagos por los próximos 90 días y no se les cobrará ningún tipo de penalidad por ello. Dicha deuda será diferida”, comentó el legislador.

Medidas pendientes en el Gobierno federal

“Además de este beneficio, se esta trabajando entre el Congreso y la Casa Blanca un agresivo e histórico paquete de ayuda para esos profesionales que trabajan por su cuenta que redundará en grandes beneficios y estabilidad económica durante esta crisis de salud sin precedentes. Entre las acciones que esperamos tener es una rebaja sustancial en las tasas que estos profesionales pagan trimestralmente al la Administración del Seguro Social y al programa de Medicare. Esto se suma a una moratoria en la entrega de las próximas planillas trimestrales federales”, añadió Hernández Alvarado.

“Estos beneficios también se extienden a nuestros pequeños y medianos comerciantes, quienes se encuentran seriamente afectados por todo esto. Invitamos a estos dueños de negocios a solicitar los beneficios disponibles inmediatamente”, sostuvo el representante.

El representante exhortó a los profesionales que trabajan por cuenta propia, así como a los pequeños y medianos comerciantes, a también solicitar ayuda a la Administración de Pequeños Negocios federal, entidad que tiene disponible recursos como prestamos de emergencia, entre otros productos.

