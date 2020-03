Hacienda asegura se aprobarán medidas por coronavirus si tienen fuente de repago

El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés, indicó que las medidas legislativas presentadas para ayudar económicamente a los ciudadanos por la emergencia del coronavirus tendrían la consideración de la agencia que dirige y de la gobernadora Wanda Vázquez siempre que tengan una fuente de repago viable.

"El Departamento necesita un poco más de espacio para emitir sus determinaciones finales. No me gustaría emitir una opinión, ha habido un sinnúmero de legislación que estaremos analizando en los próximos días. Pero, obviamente, cualquier estímulo que tenga una fuente de repago viable yo estoy seguro que hay apertura dentro del Ejecutivo para mirar y obviamente hay asuntos que necesitarían autorización de la Junta de Supervisión Fiscal. Yo no he tenido esa conversación hasta el momento. Presumo que durante el trámite legislativo como ocurre con todas las legislaciones de materia fiscal, en algún momento el Ejecutivo se sentará con este cuerpo, con la Junta, para determinar su viabilidad", dijo el funcionario en entrevista con Metro, sobre la Resolución Conjunta del Senado 492, que propone otorgar $500 a familias afectadas por la pandemia del coronavirus en la isla.

De igual forma, el secretario de Hacienda manifestó que ha mantenido reuniones con miembros del Centro de Recaudo de Impuestos Municipales (CRIM) a fin de evaluar alternativas para el impuesto al inventario. El lunes el presidente de la Cámara, Carlos "Johnny" Méndez adelantó se podría aprobar esta semana una moratoria para el pago del mencionado impuesto.

"Hemos estado en conversaciones con ejecutivos del CRIM, llámale director ejecutivo, asesores, y presidente de la Junta de Directores, auscultando ideas que puedan mitigar cualquier elemento de regresividad que influencie precisamente el traer inventario adicional a Puerto Rico. Han habido alternativas que se están discutiendo con el CRIM, sí reconocemos que muy probablemente cualquier decisión necesite gracia legislativa", señaló Parés.

Sobre la moratoria al impuesto al inventario Edward Zayas, portavoz de prensa de la Junta de Control Fiscal (JCF), dijo a Metro que "hasta el momento no ha llegado ninguna petición a la Junta con respecto a la moratoria sobre el impuesto al inventario.

Declaración de emergencia no incluye ayuda individual

En entrevista con Metro la gobernadora Wanda Vázquez mencionó que quienes no han podido trabajar debido al toque de queda tendrían accesibles ayudas a través del la declaración de estado de emergencia del presidente Donald Trump.

"Al ser declarada una emergencia nacional de los Estados Unidos obviamente entra FEMA. Como ustedes saben entra FEMA cuando hay una emergencia de terremotos, o de huracanes, pues con la pandemia ha entrado FEMA, así que lo importante es que puedan cuantificar sus pérdidas en términos de tiempo que han dejado de trabajar, para que en la eventualidad que tengamos la oportunidad de reclamar esos daños ya sea por FEMA o por el Departamento de Salud federal lo podamos evidenciar", dijo la primera ejecutiva.

Sin embargo, Metro analizó el documento y no incluye al momento asistencia individual. "Las actividades elegibles para reembolso por lo usual incluyen medidas de protección por emergencias, como la activación de centros de operaciones por emergencias estatales, gastos de la Guardia Nacional, cumplimiento de la ley, y otras medidas que sean necesarias para proteger la seguridad y salud pública. La asistencia de FEMA será provista al 75 por ciento del costo federal compartido", indicó FEMA en un comunicado de prensa tras la declaración de Trump.

Sugieren pagar moratoria con parte del IVU

El representante por acumulación Luis Vega Ramos propuso que el efecto a los servicios de los municipios resultante de una posible moratoria al impuesto del inventario a los comercios, se sufrague mediante la transferencia de 1% de los 10.5% del impuesto estatal a ventas y usos (IVU).

“La propuesta de la Cámara para otorgar una moratoria al impuesto al inventario me parece un paso en la dirección correcta, sin embargo lo verdaderamente importante y la propuesta responsable es hacerlo sin afectar las ya delicadas finanzas municipales que son las primeras líneas de defensa ante la crisis. Mi propuesta consiste en transferir 1% del IVU estatal a los municipios, mientras dure la moratoria. Es el gobierno central el que debe hacer ajustes”, explicó Vega Ramos en una comunicación escrita. Este anticipó que el miércoles presentará la legislación al Caucus de la delegación Popular y posteriormente radicará la pieza legislativa.

Alcaldes aseguran moratoria en impuesto al inventario solo ayudará a megatiendas

Mientras, la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico se pronunció en contra de la propuesta que se podría aprobar el próximo jueves en la Cámara de Representantes para eximir del impuesto al inventario a las grandes cadenas comerciales en medio de la crisis por el Covid-19.

“Lo primero que nuestro pueblo debe saber que lo que recauda ese impuesto se devuelve en servicios a las familias por parte de los municipios y además regresa a los comercios por medio de las compras que hacemos”, aseguró el presidente de la organización, José ‘Joe’ Román Abreu.

“Existen otras medidas económicas que podemos dialogar que beneficien al pequeño y mediano comerciante. Nosotros siempre hemos estado disponibles para reunirnos”, agregó.

El también alcalde de San Lorenzo argumentó que dicha determinación, impulsada por los representantes Antonio Soto y Carlos ‘Johnny’ Méndez, solo busca hacer un favor a los cabilderos de las megatiendas, y agregó que el impuesto al inventario no afecta en lo a los pequeños y medianos comerciante.

