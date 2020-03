Agente de Ponce con síntomas de coronavirus denuncia que hospital no quiso hacerle la prueba

Un agente de la Unidad Marítima de Ponce denunció a Telenoticias que a pesar de presentar los síntomas asociados al coronavirus, en el Hospital San Lucas de Ponce, no le quisieron realizar la prueba de COVID-19.

Oscar González, quien estuvo una semana de viaje en varias ciudades del estado de la Florida, contó que regresó el domingo a la isla, y esa madrugada comenzó a sentirse mal de salud.

"Cuando me levanto asado en fiebre y empiezo a toser, con todos los síntomas. Acudo a la línea del Departamento de Salud que te toman la información y recomiendan que vayas a tu médico de cabecera", dijo González.

González procedió a comunicarse con el hospital Doctor Pila, donde le sugirieron llamar al hospital San Lucas en Ponce, ya que según le explicaron está preparado para atender casos de coronavirus, por lo que llamó y le recibieron con el protocolo.

Este contó que una vez allí “Me pasaron a una carpa con dos camillas, nada para aislar permanente. Allí me atendieron, me dieron dos Tylenol, un suero, me hicieron una plaquita y la prueba de influenza y mycoplasma, que aparentemente estaban bien, pues lo que le seguía era hacerme la de coronavirus. El doctor me dijo: 'no vete para tu casa que tú estás bien, pero toma un certificado…"".

De acuerdo con el agente, el galeno le indicó que no tuviera en contacto con nadie y que permaneciera aislado en su hogar por 14 días, a pesar de insistir que le hicieran la prueba de Covid-19.