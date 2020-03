Wanda Vázquez confirma multas para personas que violen orden ejecutiva

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, aseguró hoy, lunes en entrevista radial (Radio isla 1320am) que las personas que incumplan con la Orden Ejecutiva EO-2020-023 recibirán una multa de 5 mil dólares.

También enfatizó que se formularán cargos contra las personas que violen la dicha orden y podrían enfrentar hasta seis meses de cárcel.

Por su parte, sobre el posible manejo de muertos por el coronavirus, Vázquez Garced señaló que las funerarias en el país podrán operar y preparar los cuerpos. Sin embargo, no se podrían realizar velatorios.

La Primera Ejecutiva dijo, además, que el Cierre Total incluye a las iglesias y que las personas no deben estar en las playas.

"Hacemos primero que nada un llamado a que la gente entienda que no es momento de ir hacer ejercicios, que no es momento de ir a caminar, que no es momento de ir a la playa. Es momento de permanecer en sus viviendas y que aquellas personas que de alguna manera no hayan entendido la magnitud de este problema o que piensen que es un día de playa o un día de vacaciones serán orientadas en regresar a sus viviendas y si estas personas insisten en violentar la orden se exponen a una penalidad", dijo la gobernadora.

El número de casos confirmados en la isla continúa en cinco y nueve han resultado negativo tras realizarse la prueba contra el coronavirus.

