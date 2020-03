No quiere llegar a Ley Marcial por incumplimiento de comercios

La gobernadora Wanda Vázquez Garced advirtió el lunes que no quiere tener que recurrir a la Ley Marcial para que los comercios y empresas privadas respondan a la orden de cierre impuesta para evitar el contagio del coronavirus COVID 19.

“Tenemos que tener conciencia ciudadana. Ser prudentes. Yo no quiero llegar a la Ley Marcial. Yo no quiero llegar a unas determinaciones en las que entonces nadie abra sus negocios. Tenemos que ser prudentes. Tenemos que respetar la orden y todas esas personas que podemos ver en la calle, la Policía va a intervenir y no quiero después argumentos”, dijo Vázquez Garced en entrevista radial (WKAQ).

Las expresiones de la mandataria se dieron ante informes de que comercios y empresas privadas están operando el lunes, a pesar de la orden ejecutiva emitida para el cierre de los mismos.

“Aquella empresa privada que piense primero en el dinero, en el beneficio económico, que la seguridad de nuestro pueblo, va a haber consecuencias, porque yo no voy a arriesgar la salud de mi pueblo porque una persona esté pensando en las pérdidas. Todos vamos a tener pérdidas, pero ¿qué preferimos, pérdidas económicas que podemos recuperar más adelante o perder la vida?”, añadió la mandataria.

La ejecutiva advirtió que “podemos ser mucho más rigurosos. Podemos sacar comercios de la orden y entonces tendrán que cerrar independientemente el servicios que estén brindado. ¿Cómo es posible que tengamos porteadores de periódicos en las calles, cómo es posible que tengamos restaurantes recibiendo personas adentro, cómo es posible que empresas le dicen a los empleados: usted viene o van a haber represalias? Esas personas no han entendido la urgencia, la peligrosidad que tenemos”.

“Vamos a ser mucho más rigurosos si las personas no respetan… Tomaremos todas las medidas, ya sea recrudeciendo la orden ejecutiva, cancelación de patentes, de licencias de rentas internas para aquellos negocios que estén violando la orden ejecutiva”, reiteró Vázquez Garced.

En el caso de la filmación de una película, la mandataria dijo que de tener permisos para la filmación, los mismos serían cancelados.

Sobre los patronos que amenacen a sus empleados con imponer medidas en represalia, por no acudir a trabajar, que le envíen la información al correo electrónico: [email protected] .