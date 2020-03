Gobernadora: No es momento de hacer ejercicios, caminar ni ir a las playas

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, recalcó en la mañana de hoy, lunes en entrevista con Radio Isla 1320am que las personas deben permanecer en sus casas por los próximos días y que no es tiempo de hacer ejercicios ni asistir a las playas.

"Hacemos primero que nada un llamado a que la gente entienda que no es momento de ir hacer ejercicios, que no es momento de ir a caminar, que no es momento de ir a la playa. Es momento de permanecer en sus viviendas", dijo Vázquez Garced.

Esta añadió que: "aquellas personas que de alguna manera no hayan entendido la magnitud de este problema o que piensen que es un día de playa o un día de vacaciones serán orientadas en regresar a sus viviendas y si estas personas insisten en violentar la orden se exponen a una penalidad", dijo la gobernadora.

Las personas que violen la Orden Ejecutiva EO-2020-023 recibirán una multa de 5 mil dólares y podrían enfrentar hasta seis meses de cárcel.

La mandataria indicó que la dichas penalidades también incluyen a las iglesias, a quienes instó a realizar sus misas y cultos a través de las redes sociales.

