Largas esperas en los aeropuertos de Estados Unidos

Los viajeros que llegaban a Estados Unidos en medio de las restricciones impuestas por el brote de coronavirus encontraron aeropuertos abarrotados y largas esperas para pasar controles médicos obligatorios.

Los pasajeros que llegaban al aeropuerto internacional de O’Hare en Chicago esperaban horas en largas filas, según imágenes compartidas en medios sociales, lo que provocó críticas de cargos electos en Illinois.

El gobernador,J.B. Pritzker, se dirigió en Twitter al presidente, Donald Trump, y el vicepresidente, Mike Pence, señalando que el proceso aduanero estaba bajo jurisdicción federal y exigiendo medidas para evitar las aglomeraciones. Otros demócratas, como los senadores Dick Durbin y Tammy Duckworth, se hicieron eco de sus preocupaciones.

“Esto es inaceptable, contraproducente y exactamente lo contrario de lo que tenemos que hacer”, tuiteó Duckworth. “El gobierno de Trump debe enviar más apoyo a O’Hare de inmediato”.

