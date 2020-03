Pasajeros en cruceros homeport podrán desembarcar en San Juan

Ante el estado de emergencia por la pandemia Coronavirus, la Autoridad de los Puertos, aclaró que todos los pasajeros que viajan en cruceros homeport —entiéndase los que se originan y terminan en San Juan, Puerto Rico— podrán desembarcar sin ningún inconveniente, si no hay casos sospechosos o confirmados a COVID-19.

Hoy sábado llegaría el Celebrity Summit y el Vision of the Seas. Mientras que el domingo llegaría el Freedom of the Seas, el Norwegian Epic y el Carnival Fascination.

“Estos cruceros desembarcan en San Juan y no recogerán a ningún pasajero para comenzar una nueva travesía”, explicó a Metro José Luis Carmona, portavoz de la Autoridad de los Puertos, esto porque todas las líneas recesarán operaciones por 30 días como medida de prevención al contagio.

En el caso del Summit, Carmona indicó a este diario que no podrá desembarcar hasta el próximo sábado, 21 de marzo de 2020, por una pasajera canadiense que resultó positivo a COVID-19.

"El crucero llegó a la Bahía de San Juan pero antes de llegar al muelle, se descubrió que la semana anterior hubo un caso positivo de una pasajera canadiense y ante esta situación el Gobierno de Puerto Rico no le permitió desembarcar al Celebrity Summit. La línea de cruceros decidió llevarse hoy el crucero a Fort Laudardale porque allá puede desembarcar sin restricciones", explicó el portavoz.

Los cruceros que regresan domingo podrán desembarcar si no hay casos sospechosos o confirmados.

La tripulación no puede bajarse del barco hasta que la línea de cruceros haga los arreglos para regresarlos a sus países de origen.