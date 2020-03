Wanda Vázquez cancela clases, cierra puertos por coronavirus y despide al secretario de Salud

La gobernadora, Wanda Vázquez dijo esta noche que Puerto Rico entra en una nueva etapa para atender la situación del coronavirus (Covid-19), al confirmarse tres casos positivos en la Isla. Además, ordenó el cese de entrada de cruceros a los puertos de la Isla, la cancelación de las clases en el sistema público de enseñanza por 14 días hasta el 30 de marzo e invitó a los colegios privados a hacer lo mismo.

En la misma conferencia de prensa anunció que aceptó la renuncia del secretario de Salud, Rafael Rodríguez ante la insatsfacción del pueblo —y de ella misma— en su manejo de la emergencia salubrista. Lo sustituirá la subsecretaria, doctora Concepción Quiñones de Longo. "El pueblo de Puerto Rico para mi tiene prioridad", dijo la Gobernadora al anunciar la salida de Rodríguez de su cargo.

Sobre el cierre de los puertos para cruceros y del ferry entre Puerto Rico y República Dominicana, la medida se da en momentos en que las mayores líneas de cruceros ya habían cancelado operaciones por 30 días. Los últimos cruceros con pasajeros para desembarcar llegarán hasta mañana sábado, aunque habrán embarcaciones detenidas en los puertos de San Juan durante el período de cese de operaciones.

"Hay que recurdecer el período de aislamiento social, pueblo de Puerto Rico", dijo la mandataria. Vázquez repasó medidas que se han tomado en distintas partes del mundo. La Primera Ejecutiva reconoció el impacto económico de las medidas ante el coronavirus, pero aseguró que la salud del pueblo es prioridad.

Las expresiones de la mandataria surgieron desde La Foraleza, luego que a las nueve de la noche se informó mediante comunicado de prensa que se habían confirmado los primeros tres casos de coronavirus en la Isla. Dos fueron el matrimonio de italianos que llegó a la Isla en un crucero el pasado domingo y el tercero fue el paciente del doctor Fernando Cabanillas que no tenía historial de viaje y a quien se le había negado realizarse la prueba. La Gobernadora felicitó anoche al doctor Cabanillas por insistir en que se suministrara la prueba. Dijo que hubo una confusión sobre el historial del paciente y que se entendía inicialmente que no cumplía con los requisitos de la prueba, pero que luego al indagar más se supo que sí existían criterios para la prueba, pues un familiar suyo había viajado a Chicago. Este dato lo supo el Departamento de Salud ayer jueves, según la epidemióloga del Estado, Carmen Deseda El paciente ha estado en aislamiento desde el 3 de marzo.

Mientras tanto, la gobernadora dijo que no tiene síntomas, por lo que no ha considerado hacerse la prueba, aunque tuvo contacto con la directora de Turismo, Carla Campos, quien ingresó al crucero en el que viajaban dos de los casos positivos en Puerto Rico. Sobre las personas que trabajaron en el manejo del caso de la turista italiana, entiende que se siguió el protocolo y que no ha habido inconvenientes con estos trabajadores.

"Tenemos que ser prudentes, nos se exponga a lugares que pueda ser foco de infección", dijo la Gobernadora, quien instó a las personas a mantenerse en su hogar para evitar cualquier contagio. Vázquez dijo que mañana estarán tomando decisiones sobre los empleados públicos y sobre los servidores públicos en puestos esenciales.

Vázquez indicó que además de los tres casos positivos que confirmaron hoy, hubo cuatro negativos y que están en espera de los resultados de otros tres casos. No se detalló cuáles de los casos eran los negativos. La Gobernadora dijo sobre los casos que maneja el Hospital de Veteranos, cuatro han resultado negativos y quedan dos casos pendientes.

Desde el domingo pasado, se comenzó a trabajar el tema de casos sospechosos de Covid-19, pero no fue hasta hoy que hubo pruebas confirmadas. La gobernadora había anunciado el jueves la declaración de emergencia y medidas como cernimientos por parte de la Guardia Nacional en aeropuertos, pero hoy trascendió que ese organismo militar no contaba con equipos como los termómetros para este cernimiento. En la conferencia de prensa de esta noche se indicó que ya la Guardia Nacional está en contacto con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades para iniciar el protocolo cuanto antes.

Sobre un vuelo que llegó esta noche desde España, Vázquez indicó que debió pasar los protocolos de aduanas federales.

Mientras que sobre un caso en Ontario que resultó positivo y que estuvo en Puerto Rico, la Gobernadora dijo que iniciaron las indagaciones con las autoridades canadienses.

Este es el resumen de casos al momento:

Caso Edad y género Fecha de reporte Hospital Particularidades del caso Estatus de cuidado Resultado de prueba Turista italiana Mujer de 68 años 8/marzo/ 2020 Presbisteriano en Condado Turista llegó en crucero Costa Luminosa. Había sido tratada con antibióticos. Cuadro de neumonía. Se pidió ambulancia desde el barco a las 10 de la mañana. En cuarto de aislamiento. Se hizo prueba y se envió al CDC. Positivo Turista italiano Hombre / 70 años 8/marzo/2020 Presbisteriano en Condado Esposo de turista que llegó en Crucero Costa Luminosa. No presenta síntomas sospechosos. Estuvo con su esposa con síntomas de neumonía. En cuarto de aislamiento. Se hizo prueba y se envió al CDC. Positivo Paciente Dr. Cabanillas Hombre / 72 años 9/marzo/2020 Auxilio Mutuo Paciente de cáncer, fue a su médico con síntomas de influenza. Dio negativo a la prueba de influenza. Se le hizo un CT de pecho y demostró que tenía los cambios característicos de personas que han padecido el COVID-19. No ha estado de viaje. Salud accedió a hacer la prueba ante presión mediática. En cuarto de aislamiento. Se hizo prueba y se envió al CDC. Positivo Turista californiano Hombre / 87 años 10/marzo/2020 Mayagüez Medical Center Turista a bordo de crucero MSRiviera. Presentó problemas respiratorios y fiebre. Fue trasladado del marco en helicóptero del Coast Guard a PR. En cuarto de aislamiento. Se hizo prueba y se envió al CDC. No se ha recibido. Sacerdote Hombre / 86 años 11/marzo/2020 Auxilio Mutuo Presenta un cuadro clínico de severidad en el que ha dado negativo a todas las pruebas médicas que se le han tomado para identificar su condición. Se trata de un sacerdote que estaba en un centro de cuidado para personas de edad mayor en el que hay misioneros y religiosos. En cuarto de aislamiento. Se hizo prueba y se envió al CDC. No se ha recibido. Mujer viajera Mujer / 50 años 12/marzo/2020 Hospital Municipal de San Juan La mujer estuvo en Florida. Ya en Puerto Rico presentó síntomas asociados a coronavirus En cuarto de aislamiento. Se hizo prueba y se envió al CDC. No se ha recibido. Mujer hospitalizada Mujer / 33 años 12/marzo/2020 En algún hospital de la Zona Metro Presenta fiebre, escalofríos, dolor muscular, dolor de garganta, tos En cuarto de aislamiento. Se hizo prueba y se envió al CDC. No se ha recibido. Joven viajero Hombre / 23 años 12/marzo/2020 Centro Médico Viajó a Nueva York. Fiebre y dificutad respiratoria En cuarto de aislamiento. Se hizo prueba y se envió al CDC. No se ha recibido. Joven Viajera Mujer / 26 años 13/marzo/2020 En algún hospital de Ponce Viajó a Italia. Ya en Puerto Rico, presentó fiebre. En cuarto de aislamiento. Se hizo prueba y se envió al CDC. No se ha recibido. Joven Viajero Hombre / 26 años 13/marzo/2020 En algún hospital de Ponce Viajó junto a la paciente anterior a Italia. Notiene síntomas En cuarto de aislamiento. Se hizo prueba y se envió al CDC. No se ha recibido. Paciente ponceña Mujer / 85 años 13/marzo/2020 En algún hospital de Ponce No viajó. Fiebre, dolor muscular, tos y dificultad respiratoria En cuarto de aislamiento. Se hizo prueba y se envió al CDC. No se ha recibido.

Esta tarde, en Washington D. C., el presidente Donald Trump anunció que hizo una declaración de emergencia y anunció nuevas medidas para atender la pandemia.

Esta noche, en República Dominicana se confirmaron seis nuevos casos para elevar a once la cifra en el vecino país.

