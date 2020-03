No descarta privatizar parques nacionales

El nominado a la secretaría del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, expresó ayer que no perseguirá la privatización de propiedades pertenecientes al Programa de Parques Nacionales, pero tampoco le cerró la puerta, al señalar que para poder preservarlas en manos públicas será necesario que la Legislatura asigne un mayor presupuesto para la operación de estas instalaciones.

Durante la vista de confirmación, presidida por el senador Héctor Martínez, Machargo habló de ordenar un informe a completarse en 30 días para establecer los costos de rehabilitar instalaciones deterioradas y cuyo uso no se está maximizando, tales como las cavernas del río Camuy y el balneario de Boquerón.

“Si la Legislatura no me hace la alternativa, y cuesta dinero, no voy a dejar unas propiedades que se pierdan. Todo en la vida se da en unos pasos. Antes de llegar a privatizar o acordar con municipios, voy a hacer ese informe y voy a pedir el dinero. Si los legisladores están preocupados por eso, pues van a poder tomarlo en cuenta y asignar el presupuesto que hace falta”, dijo el abogado.

Machargo, quien en la década de 1990 fue subsecretario del DRNA y también laboró en la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS), subrayó la importancia de desarrollar alternativas ecoturísticas a través de estas instalaciones, completar el proceso de reclasificación de empleados a raíz de la consolidación de otras tres agencias bajo el DRNA y encaminar los trabajos del Comité Asesor sobre Cambio Climático.

A preguntas de los senadores, el nominado no precisó si considera necesario revertir o ajustar la consolidación que desde agosto de 2018 organizó bajo el DRNA a la Junta de Calidad Ambiental, la ADS y el Programa de Parques Nacionales.

“No se ha completado la integración, no se ha hecho el plan de clasificación ni se ha aprobado el organigrama final. Hasta que no se haga eso, no sería responsable de mi parte medir el éxito de esa integración”, dijo.