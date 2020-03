Instituto de Cultura pospone todas sus actividades por coronavirus

El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anunció hoy que todas sus actividades serán pospuestas hasta nuevo aviso.

Esto incluye el Festival de Teatro Puertorriqueño e Internacional, que comenzaría hoy con un conversatorio, y la competencia estudiantil de recitación de poesía, Poetry Out Loud, que se llevaría a cabo mañana.

“Estamos acogiendo la petición de la Gobernadora en tomar esta medida preventiva para garantizar la seguridad y minimizar los riesgos de contagios en nuestras actividades. Por eso, hemos decidido posponer todo lo que teníamos programado para estas próximas semanas. En estos momentos lo más importante es la salud, el bienestar de nuestro pueblo y hacer frente a esta nueva amenaza. Continuaremos con nuestra agenda de promover las artes y cultura puertorriqueña tan pronto exista un panorama de mayor seguridad y menor riesgo”, informó el director ejecutivo del ICP, Carlos Ruiz Cortés, sobre la decisión que también incluye todas las actividades programáticas del Instituto, sus museos y parques, el Archivo General de Puerto Rico y la Biblioteca Nacional de Puerto Rico.

Se espera que se pueda retomar la cartelera del Festival de Teatro próximamente y se anunciarán las nuevas fechas de las presentaciones tan pronto sean confirmadas.

En cuanto al certamen estudiantil Poetry Out Loud, se estará informando una fecha que cumpla con los términos establecidos por la National Endowment for the Arts, organizadores de la competencia a nivel de Estados Unidos.

Además, se informó que la agencia está tomando las medidas para orientar a sus empleados con material informativo y la implementación de estaciones con gel desinfectante.

Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse pendiente a las redes sociales del ICP para información actualizada sobre sus actividades y posibles cambios de calendario.