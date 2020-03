Universitaria boricua habla en medio de cuarentena en República Dominicana

La joven boricua, estudiante de medicina en la República Dominicana, que permanece en cuarentena en el país vecino tras presentar síntomas relacionados al COVID-19, fue sometida a la prueba de detección de la enfermedad.

Sobre los síntomas que ha tenido, la joven dijo a Noticentro que siente "como si me estuviera quemando. Nunca me había sentido así, como si tuviera la boca muy reseca. Esto me comenzó en la noche, mucha fiebre y en el día de ayer fui al médico".

La universitaria viajó a Puerto Rico a mediados de febrero, y según contó en su vuelo habían varios pasajeros enfermos.

"Mi preocupación fue que lo haya tomado aquí en el hospital, ya que hay muchos pacientes en San Francisco de Macoris con coronavirus, y por lo menos hay muchos estudiantes de medicina que hemos tenido contacto", expresó.

Asimismo indicó que desconoce si hay otros estudiantes puertorriqueños con síntomas similares.

"Hay profesores en cuarentena, hay dos profesores de mi universidad que están en aislamiento", sostuvo.