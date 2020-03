Testigo asegura que municipio de Yauco siempre le pagó

A una semana del comienzo del juicio contra el exalcalde de Yauco, Abel Nazario, el proceso tomó un giro inesperado ayer luego de que un testigo de la Fiscalía planteó que la administración municipal no incumplió con el pago de su nómina.

Sin embargo, a preguntas del fiscal Scott Anderson, las declaraciones del testigo contradecían lo que manifestó ante a un Gran Jurado federal, ante quienes manifestó que no recibió pagos del municipio durante tres meses.

Nazario está acusado de cometer fraude electrónico debido a irregularidades en el pago de la nómina municipal. Desde el inicio del juicio, los testigos de Fiscalía han declarado que el entonces alcalde les entregó cheques por unas horas que les había obligado a trabajar de manera “voluntaria”, luego de que así se lo exigiera el Departamento de Trabajo federal. Sin embargo, Nazario les dijo a los empleados que ese cheque respondía a un “pago por adelantado”. Posteriormente, los empleados dejaron de recibir pagos de la nómina regular por varios meses.

Durante el juicio ayer, el fiscal Scott Anderson cuestionó al testigo José Rodríguez Feliciano —empleado a tiempo parcial que laboró en la Oficina del Alcalde— luego de que indicó que nunca dejó de recibir pagos por el trabajo que realizó en el Municipio de Yauco en 2015.

“Al menos conmigo, todo lo que he trabajado, el municipio me lo ha pagado”, dijo el testigo en sala. Anderson lo increpó con su testimonio original ante un Gran Jurado Federal y presentó documentos que daban cuenta de que Rodríguez Feliciano recibió un cheque de $1,496 el 4 de mayo de 2015 —al amparo del acuerdo entre el municipio y el Departamento de Trabajo federal— pero no volvió a recibir un pago hasta el 4 de agosto de 2015 por $267.

“¿Por qué su historia está cambiando?”, le preguntó Anderson. “No es que está cambiando. Es que eso fue en 2015 y los recuerdos son vagos”, respondió Rodríguez Feliciano. Luego indicó que el desfase podría responder a que tuvo que trabajar sin cobrar por unos meses por que la administración municipal le indicó que debía reponer unas horas.

Mientras que en el contrainterrogatorio, la línea de preguntas de la abogada María Domínguez —representante legal de Nazario— cuestionó un informe de la Fiscalía en que se incluía toda la información relacionada con el pago de nómina.

Asimismo, a preguntas de Domínguez, Rodríguez Feliciano reiteró que no se le debía dinero por horas trabajadas y que —debido a que los hechos ocurrieron en 2015— se le dificultaba recordar detalles.

El juicio contra Nazario continuará hoy.