Salud ofrecerá información actualizada sobre casos sospechosos de coronavirus

El Departamento de Salud (DS) informó hoy, martes que durante la mañana ofrecerán una conferencia de prensa para actualizar la información sobre los casos sospechosos de coronavirus en la isla.

La misma se realizará a las 10:30 de la mañana en los predios de la dicha agencia gubernamental.

El secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, dio a conocer la noche de ayer, lunes que se completarán pruebas a otros dos nuevos casos sospechosos de coronavirus, COVID-1.

“Con estos dos, hasta ahora, se han autorizado cuatro pruebas. Dos fueron realizadas al matrimonio de nacionalidad italiana que llegó a la isla a través de un crucero. La otra prueba fue realizada a un hombre paciente de cáncer, residente de Puerto Rico. Y el último caso al que se le tomó muestra para hacerle las pruebas de COVID-19, fue a un ciudadano americano, residente de California, que fue trasladado en un helicóptero del Coast Guard, desde un crucero hasta el hospital Mayagüez Medical Center”, explicó Rodríguez Mercado a través de expresiones escritas.

as pruebas se efectuaron bajo el nuevo protocolo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que permiten se hagan pruebas a personas que no necesariamente hayan viajado. No se detalló si ya las pruebas fueron enviadas a la CDC.