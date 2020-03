Más casos en vigilancia de coronavirus

Otras dos personas están bajo vigilancia, aparte de la pareja de italianos que llegó el domingo a Puerto Rico a bordo de un crucero, y el Departamento de Salud ordenó que se les hiciera la prueba para determinar si están contagiados con coronavirus COVID-19, aumentando a cuatro los casos sospechosos en la isla.

El más reciente fue un hombre de California, que la Guardia Costera trasladó desde un crucero al Mayagüez Medical Center, informó el secretario de Salud, Rafael Mercado, en comunicado de prensa.

Metro supo que el barco no era el Costa Luminosa donde venía la pareja de italianos, sino otra embarcación cuyo nombre no se precisó y que no tenía previsto parar en Puerto Rico, pero por tratarse de un paciente “norteamericano”, lo más cerca era traerlo a la isla, según una fuente.

Mientras, ayer seguía sin síntomas el esposo de la mujer italiana que se sospecha que puede estar contagiada con la enfermedad “lo que es una señal positiva, ya que es la persona que mayor contacto ha tenido”, dijo el titular de Salud.

“Esto, a su vez, es un aliciente en cuanto a la posibilidad de la transmisión de otros pasajeros que hayan circulado en la isla, ya que, según la Organización Mundial de la Salud, la proporción de infecciones asintomáticas parecer ser relativamente rara y no ser un factor importante de transmisión”, indicó el funcionario.

De otro lado, el oncólogo Fernando Cabanillas alegó que existen más casos sospechosos de coronavirus y no solo uno como dijo el domingo la gobernadora Wanda Vázquez Garced en una conferencia de prensa. Dijo que se trata de, al menos, cuatro casos sospechosos y uno de ellos un paciente suyo de 71 años, quien presentaba síntomas parecidos al COVID-19. “Llegó hace como una semana con” síntomas, dijo el médico en entrevista con Radio Isla.

Cabanillas le practicó al paciente una prueba de influenza que dio negativo y una placa de pecho, lo cual demostró que el hombre tenía cambios característicos del nuevo virus.

El Departamento de Salud accedió a hacerle la prueba al paciente de cáncer de 71 años.

Aunque los funcionarios del Gobierno insistieron el domingo en que para practicarle pruebas a un paciente tenía que presentar síntomas y, además, haber tenido contacto o viajado a China, Irán, Japón, Corea del Sur o Italia, el protocolo de Salud, revisado el 29 de febrero, permite obviar el requisito de historial de viaje. De acuerdo con el documento, se incluye la opción de “ninguna fuente de exposición identificada”, para aquellos casos de fiebre con síntomas severos de una enfermedad de las vías bajas sin un diagnóstico alterno identificado.

Miles desembarcaron de crucero con caso sospechoso

La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, Carla Campos, confirmó ayer que el 96 % de los pasajeros a bordo del crucero Costa Luminosa, que registró el primer caso sospechoso de coronavirus COVID-19 en la isla, desembarcaron en San Juan en diferentes momentos del día.

En declaraciones escritas, indicó que el crucero, con capacidad máxima de abordar 2,826 pasajeros y 1,050 miembros de la tripulación, llegó a Puerto Rico en horas de la mañana del domingo con 1,427 pasajeros a bordo (aproximadamente el 50 % de su capacidad). “La línea de cruceros nos informa que de estos, 1,370 pasajeros y 410 miembros de la tripulación desembarcaron”, sostuvo Campos, quien estuvo en el interior de la embarcación junto a otros funcionarios de Turismo. Declaró que la línea de cruceros les confirmó que no tenían más pasajeros con síntomas o reportados enfermos.

Entretanto, el personal de la Guardia Costera investigará el protocolo que siguió la tripulación del crucero Costa Luminosa en relación con la notificación de la pasajera enferma, ya que es la entidad con “el poder de shut down la bahía”, dijo el director ejecutivo interino de la Autoridad de los Puertos, Joel Pizá, en entrevista radial (NotiUno).