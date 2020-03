Carmen Yulín se enteró por la prensa de caso sospechoso de coronavirus

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, confirmó hoy que supo del caso sospechoso de coronavirus en un crucero que atracó en el municipio por la conferencia de prensa anunciada.

“No se comunicaron conmigo, yo le escribí cuando me enteré de la conferencia de prensa al secretario de Salud”, dijo Cruz Soto en entrevista con Metro.

Señaló que “la primera vez que le pregunté si el caso era de coronavirus, me dijo sospechoso pero no confirmado, eso fue antes de la conferencia de prensa, obviamente como yo he dicho le corresponde al secretario y a la gobernadora, ser las voces que informan al país”.

Sostuvo que tuvo una conversación con el secretario Rafael Rodríguez Mercado y “le dije que hoy iba a recibir de mi una carta ofreciendo al laboratorio del CDT de Rio Piedras, que tiene facilidades para hacer laboratorio de rayos X y se ven alrededor de 60 a 70 pruebas diarias. Es decir que son pruebas que podemos colaborar con el Estado para ser un laboratorio donde se hagan las pruebas”.

Dijo que estaría a la disposición si entiende que hay que tener equipo especial.

“Creo importante aumentar la capacidad del gobierno central y estamos a disposición de colaborar”, añadió.

Te recomendamos este video: