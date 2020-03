Puertos asegura que le corresponde a la Guardia Costera determinación de cerrar puerto

El director ejecutivo interino de la Autoridad de los Puertos (AP), Joel Pizá dijo el lunes que será el personal de la Guardia Costera el que investigará el protocolo que siguió la tripulación del crucero Costa Luminosa en relación a la notificación de la pasajera enferma con cuadro de neumonía que llegó a la isla el domingo.

“El Coast Guard es el que tiene el poder de ‘shut down’ la bahía. Este es el procedimiento. Todo crucero y todo barco de carga tiene que notificarle al CDC y al Coast Guard si tiene algún muerto o personal enfermo. Con relación al COVID 19, el Coast Guard emitió un boletín especial donde (los barcos) tienen que notificar antes de llegar al puerto. Lo mismo sucede con el CDC”, dijo Piza en entrevista radial (NotiUno).

“Ellos (el crucero) tienen su versión. Hemos conversado con el Coast Guard y van a estar investigando si esa interpretación de la reglamentación federal es correcta. La versión del crucero es que no notificó porque el 4 de marzo se le suministraron medicamentos y presentó mejoría”, agregó.

Sin embargo, la gobernadora, Wanda Vázquez Garced emitió en la noche del domingo una directriz para que todos los cruceros que de ahora en adelante pretendan llegar a la isla notifiquen a la AP y a la Compañía de Turismo si tienen alguna persona enferma o con síntomas de coronavirus.

“Cualquier barco de pasajeros que llegue o que pretenda entrar a Puerto Rico por cualquier puerto que tenga jurisdicción la Autoridad de Puertos y Turismo, tiene que notificar antes de entrar a la bahía si tiene a alguna persona enferma que tenga los síntomas de coronavirus. Aquel crucero, que no notifique a puertos o se haya comunicado con Turismo o que se haya comunicado con los pilotos (capitanes) de la bahía, no podrá entrar en crucero a Puerto Rico. Ya ocurrió este caso y esperemos que no ocurra más ninguno”, dijo la gobernadora en la conferencia de prensa del domingo.

Mientras, Piza dijo que la pasajera luego se volvió a sentir mal y la mañana del domingo regresó a la enfermería cuando el barco ya estaba en la isla. Entonces fue llevada al Hospital Ashford en Condado bajo aislamiento y tratamiento para hacerle las pruebas que serían enviadas al CDC.

Además, indicó que de ordinario, los cruceros no tienen que detallar a la AP la nacionalidad de los pasajeros, pero sí al Coast Guard y al CDC. “Eso es lo que la gobernadora dijo que va a cambiar… La gobernadora dio la instrucción que se van a hacer unas preguntas por parte de la Autoridad de los Puertos bien específicas antes que los barcos entren al puerto”, apuntó.

Piza detalló que la mujer de 68 años es oriunda de la región norte de Italia y que hizo dos veces el itinerario del crucero. La mujer llegó a Florida el 24 de febrero, pues el gobierno de Estados Unidos no ha impedido la entrada de personas provenientes de Italia. Añadió que al llegar a Puerto Rico, el barco tenía 1,427 pasajeros, que no venía lleno. Aseguró que el resto de los destinos del itinerario del crucero, ya fueron avisados sobre esta situación.

Entretanto, el funcionario explicó que cuando el crucero llegó a Jamaica la semana previa, se le permitió el desembarque a todos los pasajeros, excepto los provenientes de países con contagios como Italia.

“Esa experiencia con el país de Jamaica fue en el primer itinerario, no en este itinerario que salió de Ft. Lauderdale, continúa en altamar, Puerto Rico y sigue a Europa. Fue en el viaje de la semana anterior. Jamaica como país ha impedido la entrada de personas provenientes de Italia, China, Irán, Corea del Sur. Es por eso que no pudieron bajarse ciudadanos italianos, pero sí otros ciudadanos”, detalló.

