Médico afirma que existen más casos sospechosos por coronavirus en P. R.

El oncólogo Fernando Cabanillas sostuvo en una entrevista en la mañana de hoy, lunes, con Radio Isla 1320am que en la isla existen más casos sospechosos de coronavirus y no solo uno como dijo anoche la gobernadora Wanda Vázquez Garced en una conferencia de prensa.

Este aseguró que al menos hay cuatro casos sospechosos y uno de ellos se trata de un paciente suyo de 71 años, quien presentaba síntomas parecidos al COVID-19.

"Llegó hace como una semana con historial de haber estado experimentando tos seca severa, con fiebre y un poco de falta de aire", dijo el médico.

A espera de resultados por sospecha de coronavirus Italiana de 68 años que viajó a Florida y de ahí se montó en un crucero a Puerto Rico podría ser primer caso en el país. Ella y su esposo están aislados en el Hospital Ashford. No habrá confirmación hasta 48 horas

Tras darse cuenta de la sintomatología, Cabanillas le practicó al paciente una prueba de influenza que dio negativo. También se le hizo un CT de pecho, lo cual demostró que el hombre tenía cambios característicos del nuevo virus originado en la ciudad de Wuhan, China.

El galeno manifestó, además, que rapidamente se comunicó con el Departamento de Salud de Puerto Rico para que le hicieran pruebas de coronavirus, sin embargo este alega que estos no quisieron ya que el paciente tenía una hija con catarro.

De acuerdo a Cabanillas, Salud pasó juicio sobre el estatus de salud del hombre alegando que hubo contagio de catarro y no habría posibilidad de que estuviera enfermo por coronavirus. "Cuando me dijeron eso, yo no lo podía creer porque lo que él [paciente] tiene no es un catarro".