Hermana de niño Lorenzo rompe el silencio a 10 años del asesinato

Aliana González Cacho, una de las hermanas del niño Lorenzo, rompió el silencio a 10 años del asesinato de su hermano menor.

"Hoy es una fecha muy importante y muy significativa para nosotros como familia. Me desperté hoy con la perspectiva de 10 años, mi hermano murió a los ocho, él lleva más tiempo de fallecido de lo que tuvo de vida. Fue bien simbólico año nuevo, cerrar la década y esta década ha estado marcada de mucho dolor, mucha angustia y sufrimiento como individuo y como familia", contó la joven en entrevista con La Comay .

Sobre el día de los hechos, Aliana recordó que "ese día fue extremadamente difícil. No es un tema muy fácil de hablar, entiendo que cualquier otra…, yo divulgar información en relación a esa noche tenía que ser a las personas indicadas y eso lo hice, no había un silencio total".

Acerca de si mantiene comunicación con su madre, la joven sostuvo que "en relación a mi madre, me he mantenido firme en la decisión que tomé personal y eso así se ha mantenido. Yo no he tenido una relación con ella".