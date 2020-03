Directora de Turismo resta importancia a su entrada a crucero con caso sospechoso de coronavirus

La directora de la Compañía de Turismo, Carla Campos aseguró esta tarde que durante la actividad de entrega de placa al capitán de la embarcación Costa Luminosa, donde se reportó el primer caso sospechoso de coronavirus, no tuvo contacto con pasajeros que tenían síntomas relacionados con la mortal enfermedad.

Y es que tras la conferencia de prensa del gobierno ofrecida anoche sobre la actualización del coronavirus en la isla, no se informó que Campos había subido al barco como parte de una ceremonia protocolar, minutos antes de alertarse sobre un posible caso de coronavirus en una pasajera italiana.

"Fue una visita breve de 20 minutos donde no hubo interacción con pasajeros y se hizo la protocolar entrega de placas. En ese procesos no interactúamos con personas que tenían síntomas. Luego en horas de la tarde cuando advinimos en conocimiento de que hay una paciente sospechosa al coronavirus, se procede a hacer una consulta al Departamento de Salud para que entonces nos informara qué debíamos hacer tanto personalmente como con los empleados que habían subido", sostuvo Campos.

A preguntas de Telenoticias de si al haberse conocido sobre la situación de salud de la pasajera en el crucero, se hubiera cancelado la actividad, Campos respondió que "se hubiese hecho el screening médico a tiempo y se hubiese hecho la consulta con Salud para validar que esa persona no cumplía con los criterios, pues ciertamente ese es el momento en que se activa el protocolo de inmediato".

De acuerdo con la funcionaria, "en este caso, el barco llega a las 7:00 a.m. reportándole negativamente a Coast Guard, Aduana y a la CDC, y que no tenían ningún pasajero con ningún tipo de enfermedad. Posteriormente esa persona a las 10:00 a.m. de la mañana es que acude a la enfermería y en ese momento es que el doctor de la embarcación refiere a esa paciente a ser tratada localmente. Osea, que la información no se conocía en ese momento y es por ello que cuando advinimos en conocimiento contactamos a Salud".