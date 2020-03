Candidata congresional aboga por la eliminación de la deuda de la isla

La puertorriqueña aspirante a una silla congresional, Melissa Mark-Viverito, aseguró que la deuda pública del país se debe auditar, y aquella que sea ilegal se debe eliminar.

La candidata por el distrito decimoquinto del condado del Bronx en la ciudad de Nueva York anunció durante el fin de semana una serie de propuestas dirigidas a atender la crisis fiscal de la isla.

“Por eso, la auditoría es tan importante, porque se entiende que hacer una auditoría independiente y que pueda demostrar que la mayoría de esa deuda, que, posiblemente, se haya hecho de manera ilegal”, dijo Mark-Viverito en entrevista telefónica con Metro. El escaño al que aspira actualmente está ocupado por el congresista puertorriqueño José Serrano, quien anunció su retiro tras casi tres décadas en el Congreso. Asimismo, Mark-Viverito planteó que se opone a la existencia de la Junta de Control Fiscal. Sin embargo, confesó que, al momento, no ha evaluado el proyecto de enmiendas a la Ley Promesa que presentó el congresista Raúl Grijalva a finales del año pasado. Agregó, por su parte, que el Congreso debe “autorizar un proceso independiente de autodeterminación” para la isla. “Después del huracán María, de cierta manera, ha salido a la luz pública que la existencia del estatus corriente no puede seguir así”, añadió. Además, sostuvo que no ha formalizado un endoso, pero respalda las ideas del senador Bernie Sanders, quien figura como precandidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata.