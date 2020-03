Cámara de Representantes aprueba proyecto para celebrar plebiscito de estatus

La Cámara de Representantes aprobó hoy el proyecto para realizar un plebiscito “estadidad sí o no” a celebrarse en las próximas elecciones generales.

La medida fue aprobada a viva voz, en votación partidista, luego de más de cinco horas de debate.

La semana pasada, el Senado hizo lo propio aunque con enmiendas a la versión original de la medida que alteran la definición de una hipotética victoria del ‘No’.

En su caso, la Cámara baja introdujo enmiendas adicionales que obligan a la medida a regresar al Senado.

Específicamente, la versión aprobada en la tarde de hoy elimina un lenguaje que ordenaba a la Comisión Estatal de Elecciones certificar que los resultados de la consulta cumplían con la ley federal de 2014 que autoriza una subvención de $2.5 millones para el proceso, a cambio de que el Departamento federal de Justicia avalara las opciones incluidas en el plebiscito.

La medida, tal como ha sido aprobada por ambos cuerpos, impone el 30 de junio como fecha límite para completar los trámites relacionados al potencial aval de Justicia federal. De no obtenerse el aval de las autoridades federales, el costo del plebiscito, proyectado en $3.5 millones, sería cubierto exclusivamente por fondos estatales.

El potencial costo de la medida para el erario puertorriqueño fue uno de los elementos criticados por el representante popular Jesús Manuel Ortiz.

“Podríamos estar aquí horas debatiendo dónde podrían estar mejor utilizados $3.5 millones para la gente que está calle pasando necesidades”, dijo el legislador, al calcular que se podrían corregir defectos estructurales en 52 escuelas o reparar 45 casas con el dinero separado para el referéndum.

Ortiz describió la consulta como un “operativo” del Partido Nuevo Progresista (PNP) para adelantar sus objetivos electorales “pago con fondos públicos”.

El independiente Manuel Natal argumentó que, además de funcionar como carnada electoral, el plebiscito sirve como mecanismo de recaudación de fondos para el PNP.

“Como la ley electoral pone un tope de $2,800 por candidato, crean este mecanismo”, dijo Natal, al plantear que de cara al plebiscito de estatus de 2017 la colectividad estadista recaudó $1.2 millones.

El presidente de la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y Status, José Aponte, quien tuvo a su cargo la evaluación del Proyecto del Senado 1467, señaló que el proyecto de estatus incluye todas las opciones para todos los sectores ideológicos ya que el 'No', está dirigido para aquellos que creen en la independencia, libre asociación y el Estado Libre Asociado.

“No hay excusas para decir que no se puede respaldar el proyecto. No hay excusas para decir que se va a echar papeletas en blanco, no hay excusas para decir que se van a robar las papeletas o que se vayan a quemar las papeletas”, dijo Aponte, aludiendo a expresiones recientes del exgobernador popular Aníbal Acevedo Vilá.

El legislador del Partido Independentista Puertorriqueño Denis Márquez reiteró la postura de su colega en la Cámara alta, Juan Dalmau, en el sentido de que la colectividad, a pesar de oponerse al lenguaje de la medida, impulsará un voto por el ‘No’ el 3 de noviembre.

“No puedo votar a favor de un proyecto que hace una apología del anexionismo, la estadidad y la ciudadanía americana, impuesta como parte de la condición colonial de Puerto Rico”, dijo Márquez, quien además criticó que el Senado desechara el lenguaje original de la medida, que definía el ‘No’ como un mandato de soberanía.

Márquez comparó esa enmienda con lo ocurrido previo a la consulta de 2017, cuando en el transcurso del trámite legislativo se incluyó la alternativa de mantener el estatus territorial.

El representante Luis Vega Ramos sostuvo que, al igual que hace tres años, el Partido Popular Democrático “derrotará” la consulta.

En 2017, apenas un 23% de los electores participaron de la consulta, que la estadidad dominó con 97% de los votos.

Al consumir un turno, el líder cameral, Carlos “Johnny” Méndez, recordó que el fenecido expresidente del Partido Popular Democrático Héctor Ferrer propuso una consulta “estadidad sí o no”.

El contenido de la consulta “es una pregunta sencilla a los puertorriqueños para poder movernos al frente, no para movernos atrás, como es la aspiración del ‘status quo’ de no hacer nada. Es de movernos al frente y de una vez por todas salir de la condición colonial que nos arropa”, dijo Méndez.

Sadot Santana colaboró en esta historia.