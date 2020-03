Baja en el precio del petróleo tardará 6 semanas en reflejarse en Puerto Rico

A pesar de que ayer se registró una baja en el precio del crudo de un 2.86% no se reflejará las estaciones de gasolina en Puerto Rico dentro de seis semanas, informó Rafael Mercado, presidente de la Asociación de Detallistas.

El portavoz de la entidad expuso que “ya estamos viendo cambios, el precio viene bajando. Lo que pasa es que hoy (ayer) amanecimos con una caída de casi nueve dólares el barril. Y eso es significativo. O sea, que este cambio de hoy se ve aproximadamente en seis semanas”.

Mercado indicó a Metro que dijo que expertos en la industria estiman que el barril podría llegar a 20 dólares. Ayer cerró en 30 dólares y hace dos semanas estaba en más de 50 dólares.

“Cuando sube el crudo el aumento en la bomba no es inmediato. El crudo es materia prima para la gasolina. Cuando vemos un aumento en el crudo bueno, puede ir subiendo también. Pero cuando baja el crudo no necesariamente. Yo hoy no lo puedo bajar en la bomba porque a mi no me ha llegado ese descuento”, aseguró Mercado.

De igual forma, Mercado agregó que hace 20 años que no se veía una caída en el precio del crudo como la de ahora, ante la amenaza mundial del coronavirus.

Buscan investigar precios del combustible en la Isla

Mientras, el senador Carmelo Ríos sostuvo ayer en el hemiciclo que la ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurre con las fluctuaciones de precios de la gasolina.

“La gente tiene derecho a saber qué está pasando con la fluctuación [de precios en la gasolina]”. El legislador cuestionó que cuando ocurre un alza se registra en las primeras 24 horas, mientras que cuando existe una baja en el precio del petróleo la baja no se experimentará hasta en ocho semanas.

Las expresiones del legislador se dieron en torno a la Resolución del Senado 283, que busca investigar las estrategias del mercado para establecer el precio del combustible en Puerto Rico.