Rivera Schatz no ha conversado con gobernadora sobre cambios a Código Civil

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, reiteró que el proyecto de Código Civil que espera por aprobación en el cuerpo legislativo cobija todos los derechos dispuestos por los tribunales estatal y federal en la isla, pese a que la gobernadora Wanda Vázquez ha expresado públicamente que le preocupa el lenguaje relacionado a los derechos de las personas transgénero.

El líder senatorial ha otorgado a Vázquez hasta este miércoles para presentar sus recomendaciones sobre la medida.

“Como no he conversado no sé decirte (si la Legislatura está abierta a alterar la medida). En el Código Civil están todas las disposiciones conforme a las determinaciones del tribunal, exactamente como lo determinó el tribunal. Tan sencillo como eso, para que no haya duda de que el Código Civil de alguna manera confronta o pretende revocar o quitar derechos que los tribunales le hayan reconocido a los ciudadanos que hayan ido a la corte a reclamar derechos”, señaló Rivera Schatz a preguntas de la prensa antes de comenzar la asamblea del Partido Republicano en Puerto Rico.

En el caso Arroyo vs. Rosselló Nevares, en 2018, el Tribunal Federal en Puerto Rico decidió que las personas transgénero tienen derecho a recibir un certificado de nacimiento nuevo, marcado con el encasillado sexo correspondiente a su identidad de género.

El proyecto de Código Civil, sin embargo, dispone que en el certificado de nacimiento original se realice una anotación al margen para denotar el cambio de género.