Kamala Harris endosa a Joe Biden como candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos

La ex candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, endosó este domingo al vice presidente Joe Biden para ser el candidato demócrata a las elecciones de este año.

"Cuando empecé a correr por presidente, dije que America necesita a un presidente que refleje la decencia y dignidad del pueblo americano; un presidente que hable con la verdad; y un presidente que luche por aquellos cuyas voces no son oídas o son ignoradas. Todavía creo eso al día de hoy. Por eso estoy orgullosa de anunciar que estoy endosando a mi amigo, vice presidente Joe Biden, para presidente de Estados Unidos", dijo Harris en un comunicado.

Además, escribió en redes que Biden ha trabajado por la dignidad del país y por eso lo necesitan.

El anuncio llega en un momento en que la contienda electoral parece reducirse a una batalla entre Bernie Sanders y Biden.

Harris terminó su campaña en diciembre del 2019.

.@JoeBiden has served our country with dignity and we need him now more than ever. I will do everything in my power to help elect him the next President of the United States. pic.twitter.com/DbB2fGWpaa

— Kamala Harris (@KamalaHarris) March 8, 2020