Jenniffer González justifica endoso de republicanos boricuas a Trump

Luego de culminada la asamblea del Partido Republicano en Puerto Rico, en la que se endosó la candidatura a la reelección del presidente Donald Trump, la comisionada residente Jenniffer González defendió la gestión del ejecutivo estadounidense hacia Puerto Rico en el pasado cuatrienio.

La también presidenta de los republicanos en la isla señaló que Trump ha sido el único presidente en visitar Puerto Rico luego de un huracán, en referencia al viaje que realizó en octubre de 2017 tras el azote de María, y en el que es recordado por lanzar papel toalla a un grupo de damnificados.

González argumentó que, bajo la presidencia de Trump, se han asignado más recursos a la isla que durante cualquier otra administración. En específico, sostuvo que a Puerto Rico se han asignado $49,000 millones para propósitos dela recuperación tanto por los huracanes de septiembre de 2017 como por los temblores en el sur a inicios de este año.

La mayoría de esos fondos, no obstante, no se han desembolsado, y funcionarios de la administración de Trump han reconocido que han puesto trabas al acceso de Puerto Rico a los fondos, amparados en el historial de corrupción de los gobiernos en la isla.

“Un presidente con estilo no convencional ha hecho más obra que muchos que hablan bonito”, justificó González en una rueda de prensa tras la asamblea, celebrada en un centro cultural en Guaynabo.

Asimismo, González restó importancia al hecho de que Trump se haya opuesto a la idea de impulsar la estadidad para Puerto Rico.

“Él no tiene que dar señales (de apoyo a la estadidad) porque no es un guardia de tránsito. Él hizo lo más importante que fue aprobar dos cosas. En su campaña a la presidencia (en 2016) apoyó un proceso de autodeterminación para Puerto Rico y en la asamblea de los republicanos (a nivel estadounidense) hay un documento para apoyar la estadidad. Está ahí. Nos toca a nosotros tomar decisiones. Siempre la pelea (en la capital federal) es que (los puertorriqueños) no nos ponemos de acuerdo. Los puertorriqueños nos tenemos que poner de acuerdo y así lo vamos a hacer en noviembre. Si estamos de acuerdo (en reclamar la estadidad) nos toca convencer al Congreso y al presidente que sea”, dijo González, aludiendo al plebiscito que la administración del Partido Nuevo Progresista legisla para realizar el 3 de noviembre, en conjunto con las elecciones generales.

En la asamblea de esta mañana, los afiliados al Partido Republicano en Puerto Rico ratificaron a su directiva, que continuará encabezada por González.