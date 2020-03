Gobernador de Nueva York confirma 16 casos adicionales de coronavirus en ese estado

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, confirmó que los casos confirmados de coronavirus en ese estado subió a 105 este domingo.

La mayoría de los casos están en Westchester con 82, seguido por la ciudad de Nueva York con 12 confirmados.

Cuomo dijo que están examinando agresivamente a posibles casos y están viendo si el número de casos confirmados sigue subiendo como es esperado.

Las primeras muertes por el COVID-19 en la costa este de Estados Unidos se confirmaron esta semana en el estado de la Florida.

UPDATE: There are 16 additional confirmed cases of #Coronavirus in NYS, bringing total to 105.

Westchester: 82

NYC: 12

Nassau: 5

Rockland: 2

Saratoga: 2

Suffolk: 1

Ulster: 1

We're testing aggressively & we are seeing the number of confirmed cases go up as expected.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 8, 2020