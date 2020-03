Así se vieron las marchas alrededor del mundo en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Este domingo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora se convirtió en un símbolo de lucha para mujeres alrededor del mundo. Manifestaciones fueron convocadas en diferentes ciudades, donde grupos se dieron cita para reclamar a los gobiernos por un trato digno a las mujeres.

Aquí te mostramos algunas de esas manifestaciones.

Desde los medios de transporte hasta la Plaza de la Dignidad en Santiago de Chile, las imágenes de la manifestación en este país muestran la multitudinaria marcha que se lleva a cabo en la capital. Grupos de diferentes sectores se tomaron las calles en contra de la violencia machista. Se estima que sobre 2 millones de personas se tomaron las calles de Santiago para protestar.

En la Isla, el grupo de manifestantes caminó desde La Fortaleza hasta el Capitolio en reclamo a igualdad de derechos, equidad salarial y educación con perspectiva de género.

Miles de personas caminaron por sectores de Madrid manifestándose en contra de la violencia hacia las mujeres.

En Bogotá cientos de mujeres se manifestaron en contra de los recientes actos de violencia que sacudieron al País en las últimas semanas, donde líderes sociales han sido asesinados por grupos al margen de la ley. Además, protestaron por el derecho al aborto y por las mujeres que pierden la vida a manos de la violencia.

En el país centroamericano, hasta la fuente se vistió de lucha feminista en protesta de los feminicidios que ocurren a diario en México. Por esto, el grupo de manifestantes escribió en el suelo de la Plaza de la Constitución el nombre de las mujeres que han muerto a manos de la violencia.

Not just Numbers: Woman painting the names of the murdered women on the Central Square #Zocalo #cdmx #8M2020 #8M #Feminicidios #Weltfrauentag #weltfrauentag2020 #Mexico pic.twitter.com/D0IjMptESy

— Sonja Peteranderl (@glocalreporting) March 8, 2020