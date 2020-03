Jóvenes del Boys & Girls Clubs de Puerto Rico reciben mentoría de artistas y comunicadores

Jóvenes que se han destacado por su liderazgo, disciplina y servicio a la comunidad, así como los retos personales que han enfrentado y obstáculos que han superado, recibieron hoy, sábado, mentoría de artistas y comunicadores, como preparación para el evento cumbre del programa Joven del Año 2020 de Boys & Girls Clubs de Puerto Rico (BGCPR), que se celebrará a finales del mes de abril. Joven del Año 2020 será el evento insignia de reconocimiento y recaudación de fondos de BGCPR donde se escogerá el/la joven que representará a Puerto Rico en Estados Unidos, específicamente en la plataforma Youth of the Year 2020 de Boys & Girls Clubs of America.

“Yo que llevo casi desde el principio de Joven del Año… siempre es maravilloso ver todos los años, cómo hay jóvenes que quieren superarse, que quieren dar lo mejor de ellos, que quieren hacer un cambio y que están comprometidos con nuestro país y eso es algo que hay que apoyar siempre”, expresó el actor Albert Rodríguez, asignado como mentor de los jóvenes de Las Margaritas y Mayagüez.

Los 9 jóvenes en total, procedentes de los pueblos de Mayagüez, Isabela, Loíza, San Lorenzo, Aguas Buenas, Bayamón, Carolina y San Juan (de los residenciales Las Margaritas y Luis Llorens Torres), fueron seleccionados en diciembre pasado como representantes de sus respectivos Clubes. Ahora, pasan por una serie de boot camps donde se preparan para su encuentro con el jurado a cargo de la selección final.

La asesoría recibida en el día de hoy por actores y actrices entre los que figuran Cristina Sesto, Albert Rodríguez, Cristina Soler, Braulio Castillo, Yelitza Rivera, Carla Alvarado, más escritores y periodistas como Bárbara Abadía, Lillian Agosto, Ivelisse Agostini, Marcos del Valle, Héctor Álvarez, Patricia de la Torre y José Borges, formó parte del segundo boot camp al que asisten los jóvenes y consistió de herramientas de storytelling, motivación y proyección escénica para ayudarlos a transformar su discurso pensándolo como un todo: una historia que debe ser escrita para ser narrada con convicción y poder.

“La experiencia ha sido enriquecedora, sobre todo por lo que yo aprendo y por ser facilitadora para que ellos puedan reconocer que tienen mucho talento y que sus historias son importantes y deben ser contadas” afirmó Bárbara Abadía, escritora que asesoró al joven del Club del Residencial Luis Llorens Torres.

El 30 de abril será la jornada final del evento Joven del Año 2020 donde se seleccionará y anunciará el nuevo Joven del Año. El joven seleccionado recibe becas para estudios universitarios y se convierte en el portavoz oficial de la juventud puertorriqueña. Como requisito de evaluación y selección, los participantes deberán presentar su discurso ante el panel de jurado, compuesto por líderes de la empresa privada, el gobierno, y, un representante de los medios de comunicación, quienes evaluarán su alocución enfocada en su historia de vida, sus retos, sus logros y su visión para la juventud puertorriqueña.

