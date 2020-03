Charlie Delgado Altieri presenta sus propuestas para la mujer

Acompañado de sus hijas, su madre, su suegra y mujeres líderes de su partido, el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) Carlos “Charlie” Delgado Altieri presentó sus propuestas dirigidas a la mujer, durante una actividad “Encuentro por los derechos de la Mujer”, realizada en Barceloneta este sábado.

“Aún enfrentamos grandes barreras que afectan la calidad de vida de las mujeres y limitan sus oportunidades de crecimiento, tanto en su vida privada y familiar como en su trabajo. Hoy día, en Puerto Rico, limitar los derechos de este importante sector de nuestra población equivale a restringir nuestro crecimiento y desarrollo como País”, dijo Delgado Altieri durante el encuentro con las mujeres.

Declarar un Estado de Emergencia por la violencia contra la Mujer, asegurar que las mujeres cuenten con una análisis adecuado, tras una agresión sexual en el Negociado de Ciencias Forenses, cerrar la brecha salarial, trabajar en una reforma laboral justa, proveer un servicio de salud equitativo y promover mayor participación política, es solo parte de lo que Delgado Altieri se comprometió a implementar como próximo gobernador de Puerto Rico.

“En promedio, en Puerto Rico asesinan una mujer cada ocho días. No se puede esperar un segundo más para hacer la declaración de Emergencia por Violencia contra la Mujer. La más grave manifestación de la desigualdad y la más cruel es la violencia de género. Y es importante entender que la salida del ciclo de la violencia es imposible cuando las mujeres no tienen independencia económica”, dijo. “Las estrategias de la Procuraduría de la Mujer se han quedado cortas. Wanda Vázquez les falló a las mujeres como procuradora, usando su puesto para cálculos políticos; le falló como Secretaria de Justicia; y ahora les falla como Gobernadora porque sus acciones muestran que no está a la altura de las exigencias de nuestra sociedad”.

Delgado Altieri añadió que esto se logrará con adiestramientos a los agentes de la Policía para que puedan comunicarse adecuadamente con las víctimas y ayudarlas a protegerse; que puedan conocer el perfil de una víctima de violencia doméstica; que haya mayor sensibilidad ante la violencia de género; que se establezcan protocolos efectivos para el manejo de las órdenes de protección.

Sobre la reforma laboral, el candidato señaló que las mujeres han sufrido ante las políticas de desregulación laboral, que quedan expresadas en la reducción de los días de vacaciones y enfermedad, el aumento en el periodo probatorio, la reducción del bono de Navidad y la posibilidad de jornadas laborales de 10 horas sin derecho a cobrar tiempo extra, entre otros.

“Ninguna mujer, como ningún otro ciudadano, debería tener que escoger entre su trabajo y cuidar un familiar enfermo; entre la represión del patrono o la asistencia a su niña o niño enfermo”, expuso.

Además, señaló que urge revisar las estructuras de los periodos de maternidad para las mujeres y extender su tiempo en casa con su criatura recién nacida. Ese tiempo es necesario para la recuperación física de la madre después del embarazo y el parto, además de que asegura que ese bebé tenga la atención y el cuidado necesario para sentar las bases de una crianza saludable.

“Vamos a trabajar para que nuestras mujeres recobren los beneficios perdidos. Vamos a luchar incansablemente por la equidad y la justicia laboral para las miles de madres jefas de familia de nuestro País”, apuntó.

Delgado Altieri también compartió que es hora de que la mujer tenga mayor representación en la política, sector en el que han estado en desventaja por demasiado tiempo. “No hay representación adecuada en la política, hay demasiadas barreras sociales y económicas que tenemos que eliminar. El día que Puerto Rico logre esa representación balanceada, podrá lograr su mayor transformación social y económica. Por eso, las invito a dar un paso al frente, asumir los roles de liderazgo, a ser parte de la transformación del País”.

“Mi compromiso con ustedes es trabajar para romper barreras, fortalecer el sistema de apoyo de forma que las mujeres puedan alcanzar su máximo desarrollo profesional. Las invito a acompañarme a trabajar para devolver la esperanza al País; para lograr que nuestra ciudadanía vuelva a confiar en sus instituciones. Las invito a pensar en grande; a atrevernos a construir un nuevo Puerto Rico que garantice una vida digna a la población de nuestros adultos mayores; a apoyar a las jefas de familia que luchan para llevar el sustento a sus hogares; a combatir el desempleo, el crimen y la corrupción”, concluyó.

