Aduana niega alegaciones de violación de la bailarina chilena

La oficina de Asuntos Públicos de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) emitió unas declaraciones escritas respecto a las acusaciones que la bailarina chilena Gerri Hoops hizo a través de las redes sociales.

El 2 de marzo del 2020, Hoops acusó a varios oficiales de Aduanas del Aeropuerto Luis Muñoz Marín en Carolina de haberla violado. En un video de 20 minutos, la bailarina relató que fue llevada a un calabozo junto a una amiga, pero que su acompañante fue liberada, dejándola sola "sabía que algo malo me iba a pasar", continuó, para luego ser llevada a otro lugar donde la obligaron a bailar en medio de un círculo de hombres. Frente a su crisis de nervios, fue nuevamente cambiada de habitación y ahí vino lo peor "entraron diciendo que me tenían que revisar otra vez", cuenta detallando que ""me separó las piernas, pero no me estaba revisando…. después ya me violaron", alegó Hoops.

El Oficial de Asuntos Públicos de Aduanas y Protección Fronteriza Jeffrey Quiñones aclaró que se realizó una investigación que incluyó la revisión de las cámaras de seguridad en los centros de detención donde estuvo Hoops y estas no mostraron la mala conducta por parte de los ofciales que alegó la bailarina.

"El 18 de febrero, poco después de ser regresada a Republica Dominicana luego de a violar los términos del Programa de exención de visa, Gerri Hoops alegó en las redes sociales que los oficiales no eran profesionales al" hacerla bailar ". Una vez que este alegato fue traído a la atención de nuestros funcionarios de gestión, se realizó una investigación, que incluyó la revisión de todas las imágenes de la cámara durante su detención temporal en nuestro centro de detención. No encontramos mala conducta por parte de ninguno de nuestros oficiales para apoyar la acusación de la Sra. Hoop.

El 2 de marzo a través de las redes sociales, alegó que fue abusada sexualmente durante la misma detención antes mencionada. CBP toma estas acusaciones muy en serio: hemos remitido esta acusación a nuestra oficina de responsabilidad profesional", dijo Quiñones en declaraciones escritas.