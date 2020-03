Vázquez no examinó carta de Justicia sobre acceso a información pública

Aunque aseguró que no examinó antes la carta circular de la Secretaria de Justicia, Dennise Longo, que regula el proceso para obtener información pública en poder del Gobierno; la Primera Ejecutiva, Wanda Vázquez defendió la gestión de su subalterna porque sostiene la ley obligaba a regular el acceso a datos en manos del Estado.

Aún así, Vázquez dijo que buscará flexibilizar la carta de Longo que aplica a todas las agencias. Las expresiones de la gobernadora Wanda Vázquez Garced se dieron tras su participación en el evento “Mujer: de los tenis a los tacos” del Centro Unido de Detallistas.

“Vi la carta y tuve la oportunidad de hablar con la secretaria, quedamos que nos vamos a reunir para revisar la misma. Sé que la misma se redactó con conformidad de la ley, pero yo creo que podemos dar pasos no solamente a examinarla, sino ver de qué manera podemos tratar de ver unos criterios que sean un poco más flexibles. Si es necesario, someter algún tipo de enmienda que la podamos examinar. Me gustaría después de reunirme con la secretaria, poder reunirme con los gremios de comunicadores y prensa ya con relación a la carta circular”, dijo la Gobernadora a su salida de un evento en el que ofreció un mensaje en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Los gremios de prensa denunciaron que la carta circular limita el derecho a la libertad de prensa en Puerto Rico y que su fin, en lugar de facilitar, es limitar el acceso a la información pública.

La Primera Mandataria sostuvo que en términos de entrega de las solicitudes de información a la prensa deben darse dentro del menor tiempo posible para no afectar los flujos de trabajos de reportería. “En ese sentido podemos buscar unos espacios”, agregó Vázquez. También sostuvo que “la gran mayoría” de las excepciones, limitaciones y protocolos para obtener información detallados en la carta circular de Longo están contenidos en la legislación.

Asegura Longo cumple con la ley

A preguntas sobre si Longo actuó por instrucciones suyas, Vázquez se limitó a responder que la ley establece que se haga la regulación. “La secretaria está cumpliendo con esa disposición en la ley, pero quizás pueden haber unos espacios para ver cómo lo podamos flexibilizar”, dijo la ejecutiva gubernamental. La legislación a la que hace referencia la Gobernadora son las dos leyes que dejó firmadas su predecesor, Ricardo Rosselló justo antes de abandonar La Fortaleza, tras renunciar por el escándalo del chat de Telegram por el cual enfrentaba la amenaza de un residenciamiento.

Sin embargo, Vázquez insistió en que para ella es importante la transparencia. “No debe haber nada que oculte, siempre y cuando no se perjudique una persona que pueda estar dando una información, si es información relacionada al funcionamiento del gobierno no debe haber ningún impedimento para que el pueblito y la prensa la tengan”, dijo la también ex secretaria de Justicia.

No se le consultó

¿Se le consultó a usted antes de emitir esa carta?, cuestionó la prensa a lo que Vázquez respondió: “Ella (Longo) preparó ese documento como parte de sus responsabilidades como secretaria de Justicia. Ella está dando cumplimiento a la ley”. A otra pregunta más directa, Vázquez dijo que no había examinado antes la carta circular.

¿No es lo mismo que pasó con los almacenes de Ponce?, inquirió la prensa. “De ninguna manera. Eso es totalmente diferente”, ripostó la Gobernadora.

¿Cómo lo diferencia? De no saber y que trascienda, volvieron a cuestionar los periodistas. “Eso no tiene absolutamente nada que ver. Es injusto que se vuelva a traer ese tema cuando aquí claramente se estableció que se procedió de conformidad con lo que había. No traigamos más ese tema para crear quizás alguna impresión inadecuada. Debemos ir adelantando en beneficio de la gente, de la información que se lleva y no retrocedamos”, contestó la Primera Ejecutiva.

