Suben a 33 los casos por coronavirus en Nueva York

Las personas contagiadas por coronavirus en Nueva York aumentó a 33 en el día de hoy, informó el gobernador Andrew Cuomo en Twitter.

Y es que desde ayer, 11 nuevas pruebas dieron positivo a la enfermedad.

Cuomo indicó que todos los casos nuevos están conectados al caso original de New Rochelle.

Al mismo tiempo se informó que hay 4,000 ciudadanos en cuarentena preventiva.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 6, 2020