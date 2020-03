Requisitos que deben conocer para tramitar su pasaporte

View this post on Instagram

¿Ya visitaron el puente colgante y la casa de la bandera en Adjuntas? La casa está ubicada en la carretera 135, kilómetro 16.5. El lugar no cuenta con estacionamiento por lo que los visitantes deben estacionarse a la orilla de la carretera con mucha precaución para no obstruir el tránsito. 🇵🇷 • • • #Adjuntas #PuertoRico #bandera #puentecolgante #turismo #naturaleza #turisteo #boricua